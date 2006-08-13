Налево пойдешь - гением будешь?

Большинство людей в мире предпочитают действовать правой рукой, тем не менее, известно, что около 10% населения Земли - левши. Чтобы компенсировать эту несправедливость, левши учредили "свой" праздник: Всемирный день леворуких - 13 августа. Впервые он отмечался в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей, созданного двумя годами раньше.

Долгое время к левшам относились более чем подозрительно. На Руси им даже запрещали давать показания в суде, считалось, что левшой был сам дьявол.

В Индии строго соблюдаются "ручные" традиции: правая "пригодна" для выполнения "чистых" функций, как принятие пищи, рукопожатие и др., а левая - для целей личной гигиены. Отсюда проистекает обычай не подавать еду или подарки одной только левой рукой. В таких случаях используется или только правая рука, или обе руки вместе, при этом левая всегда находится ниже правой.

Между тем, леворукие люди утверждают, что эта неуклюжесть связана с тем, что мир попросту не предназначен для них. Все, начиная от ножниц, заканчивая фотоаппаратами и компьютерами - неудобно для леворуких. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы. Плюс в том, что, будучи вынужденными, подстраиваться под "праворукий" мир, они развивают обе руки, в то время как правши действуют обычно одной. В связи с этим, левши чаще становятся известными людьми, чем правши. Они развивают свой талант гораздо больше, чем остальные.

Безусловно, серьезным минусом является то, что, как отмечают психологи, насильственное переучивание ребенка-левши может привести к серьезным нервным заболеваниям.

В последнее время в мире стали появляться специальные магазины для леворуких: в них можно приобрести все - от ножей и вилок, до наборов для игры в гольф, музыкальных инструментов и компьютерных аксессуаров. Пожалуй, самый известный в мире магазин для левшей существовал в Лондоне, но не так давно закрылся из-за слишком высокой арендной платы.

Пока никому не удалось объяснить причину леворукости. Вполне возможно, это наследственное - ученые выяснили, что если у ребенка мама и папа лучше владеют правой рукой, то, по всей вероятности, их ребенок будет правшой; если оба родителя левши, то ребенок, скорее всего, тоже предпочтет действовать левой рукой.

По материалам РИА "Новости"