В Киеве и Одессе пройдут Британско-Американские Образовательные Дни
13-16 апреля в Киеве и Одессе пройдут Британско-Американские Образовательные Дни – British & American Education Days.
Цель – предоставить украинцам возможность узнать об образовательных программах различной направленности, стипендиях и грантах из уст представителей ведущих учебных заведений Великобритании и США.
Организатором Британско-Американских Образовательных Дней является Oxbridge Futures Education.
В рамках British & American Education Days – 3 эксклюзивные презентации:
- Five Steps to Study in the USA – Пять шагов на пути к образованию в США, презентация DonStream Education Group и Kings Colleges.
- Follow Your Dream to the USA – Следуйте за Вашей американской мечтой, презентация Kings Colleges, США. Лектор: Эрик Фурштейн (Eric Fuerstein), региональный директор Kings Colleges.
- Твоя Британская Мечта. Как поступить в Оксфорд, Кембридж, Империал, Лондонскую Школу Экономики. Твое «умное» Лондонское лето. Лектор: Ксения Дробышева, региональный директор Chelsea Independent College, Duff Miller College.
British & American Education Days в Киеве: 13 апреля (UNDERHUB, ул. Мечникова, 3)
British & American Education Days в Одессе: 16 апреля
Посещение British & American Education Days – бесплатно, по предварительной регистрации:
- тел.: +38 044 578 0033; +38 095 330 2777; +38 050 953 2363;
- e-mail: info@oxbridgefutures.org.
Каждый посетитель принимает участие в розыгрыше ценных призов, а также в лотерее на посещение бесплатного мастер-класса от Университета Искусств, Лондон.