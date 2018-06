В Киеве и Одессе пройдут Британско-Американские Образовательные Дни

Цель – предоставить украинцам возможность узнать об образовательных программах различной направленности, стипендиях и грантах из уст представителей ведущих учебных заведений Великобритании и США.

Организатором Британско-Американских Образовательных Дней является Oxbridge Futures Education.

В рамках British & American Education Days – 3 эксклюзивные презентации:

- Five Steps to Study in the USA – Пять шагов на пути к образованию в США, презентация DonStream Education Group и Kings Colleges.

- Follow Your Dream to the USA – Следуйте за Вашей американской мечтой, презентация Kings Colleges, США. Лектор: Эрик Фурштейн (Eric Fuerstein), региональный директор Kings Colleges.

- Твоя Британская Мечта. Как поступить в Оксфорд, Кембридж, Империал, Лондонскую Школу Экономики. Твое «умное» Лондонское лето. Лектор: Ксения Дробышева, региональный директор Chelsea Independent College, Duff Miller College.

British & American Education Days в Киеве: 13 апреля (UNDERHUB, ул. Мечникова, 3)

British & American Education Days в Одессе: 16 апреля

Посещение British & American Education Days – бесплатно, по предварительной регистрации:

- тел.: +38 044 578 0033; +38 095 330 2777; +38 050 953 2363;

- e-mail: info@oxbridgefutures.org.

Каждый посетитель принимает участие в розыгрыше ценных призов, а также в лотерее на посещение бесплатного мастер-класса от Университета Искусств, Лондон.