87-летний муж английской королевы покинул больницу (фото)

Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй герцог Эдинбургский Филипп покинул лондонскую больницу имени короля Эдуарда Седьмого, где находился с прошлого четверга. Выход принца Филиппа из больницы транслировали в прямом эфире британские телеканалы.

Принц Филипп, госпитализированный в связи с грудным заболеванием, выглядел по своему обыкновению бодрым. Садясь в машину, он улыбался собравшимся у дверей больницы журналистам и на прощание помахал им рукой. Как сообщила пресс-служба Букингемского дворца, из больницы герцог Эдинбургский направился в Виндзорский замок.

Из-за болезни принцу Филиппу пришлось пропустить несколько официальных мероприятий. По последним данным, супруг британской королевы не примет участие и в нескольких событиях, запланированных на понедельник.

Супругу королевы Великобритании Елизаветы Второй в июне исполнится 87 лет, однако он чрезвычайно активен для своего возраста. Его дни расписаны по часам, нередко ему приходится участвовать в нескольких официальных мероприятиях в день.

Принц Филипп - сын греческого принца Андрея, двоюродного брата последнего российского царя Николая II, состоит в родстве с многими монаршими домами в Европе. Семья эмигрировала в Англию, когда Филиппу был всего год. В годы Второй мировой войны в звании лейтенанта был военно-морским лётчиком. Принимал участие в воздушных боях за Британию, сопровождал полярные морские караваны в Советский Союз.

20 ноября прошлого года Елизавета Вторая и принц Филипп отметили 60-летие своего бракосочетания.