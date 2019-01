Jay-Jay Johanson возвращается в Киев с сольным концертом

2 февраля меланхоличный романтик Джей-Джей Йохансон (Jay-Jay Johanson) сыграет концерт в киевском Caribbean Club Concert Hall. Шведский музыкант порадует своих поклонников лучшими песнями за 23 года творческой деятельности.

Мастерски сплетая даунбит и трип-хоп с пульсирующей электроникой, Джей-Джей Йохансон создал свой личный бренд музыки, который отзывается меланхолией фильмов в стиле нуар.

Дебютный альбом музыканта Whiskey вышел еще в 1996 году, следующий, Tattoo - в 1998. В записи третьей пластинки Poison (2000) принял участие гитарист и основатель группы Cocteau Twins Робин Ґатри, и она заняла высокие позиции в чартах по всей Европе. Тогда же Йоханссон написал саундтрек к фильму La Confusion des Genres (реж. Илан Дюран Коэн) и создал видео-музыкальную инсталляцию Cosmodrome, которая впервые была представлена в Дижоне.

В 2006 году Йоханссон вместе с группой The Knife написал и записал трек Marble House для их альбома Silent Shout, а затем начал работу над собственной пластинкой The Long Term Physical Effects Are Not Yet Known. Последний альбом Джей-Джей Йохансона Bury The Hatchet вышел осенью 2017 года.

В первые дни февраля Джей-Джей вернется в Украину, чтобы согреть вас своей музыкой.

Кроме киевского концерта, Джей-Джей сыграет еще в двух городах Украины:

1.02 – Львов, Malevich Night Club

3.02 – Харьков, арт-клуб «Корова»

Билеты на киевский концерт по ссылке: http://clc.to/n2u-tw