Инцидент произошел во время встречи с футболистом Балажем Джуджаком,

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вляпался в громкий международный скандал. Политик надел фанатский шарф с картой "Великой Венгрии", в состав которой входит часть Украины и Румынии.

Отмечается, что Орбан встретился с футболистом Балажем Джуджаком, после его прощального матча за национальную сборную. На встрече присутствовали журналисты, которые и засняли фанатский шарф венгерского премьера.

"Премьер-министр Венгрии – в шарфе с картой "Великой Венгрии". Как успокаивающе для соседей Венгрии", – прокомментировал ситуацию депутат Европарламента Даниэль Фройнд.

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Не оставили без внимания провокационную выходку Орбана и в Румынии. Внешнеполитическое ведомство страны передало послу Венгрии в Бухаресте "твердое неодобрение" такого поступка венгерского политика.

"Подобный жест находится в очевидном контрасте с атмосферой открытости и возобновлением двустороннего диалога по случаю недавних консультаций, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште как с венгерским коллегой, так и венгерским премьером", - говорится в сообщении МИД Румынии.

Справка УНИАН. "Великая Венгрия" - земли, входившие Венгерское Королевство, часть из которых находится в составе современной Украины и Румынии. Страна потеряла эти территории по Трианонскому договору 4 июня 1920 года между государствами – победителями в Первой мировой войне.

Скандалы Орбана - что известно

Нынешнее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всячески поддерживает захватническую политику президента Российской Федерации Владимира Путина, из-за чего неоднократно попадал в скандалы.

С первых же дней венгерский политик публично выступает против санкций в отношении России. При этом он публично заявил, что Украина не сможет победить Россию с нынешней стратегией поддержки НАТО, что вызвало волну негатива в его адрес.

Кроме того, Орбан открыто выступил против смешения европейских и неевропейских рас и заявил о превосходстве венгров. По его словам, страны, где такое происходит, "больше не являются нациями", что вызвало массовое возмущение оппозиционных партий и ряда европейских политиков.

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