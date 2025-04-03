Многие страны, в которых действует призыв женщин в армию, расположены в Африке.

В большинстве стран мира служба женщин в армии остается добровольной. Тем не менее растет количество государств, где их призывают в армию в обязательном порядке, пишет DW.

Отмечается, что парламент Дании утвердил решение, согласно которому с 1 июля все женщины в стране, которым исполнится 18 лет, могут получить уведомление о призыве в армию. Уже с января 2026 года в стране их будут призывать в армию.

По данным вооруженных сил Дании, женщины сейчас составляют 25% среди всех новобранцев-добровольцев. В стране обязательная военная служба длится от четырех до двенадцати месяцев. Этот срок зависит от того, чем решит заниматься новобранец после трехмесячного курса молодого бойца.

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В издании напомнили, что в Норвегии и Швеции женщины обязаны служить в армии. В частности, в Норвегии ввели гендерно-нейтральную воинскую повинность в январе 2015 года. В Швеции же призыв женщин в армию отменили в 2010 году, а затем в январе 2018 году возобновили.

Продолжительность военной службы в Норвегии и Швеции составляет от 6 до 15 месяцев. В издании поделились, что около 20% всех военнослужащих в этих странах составляют женщины.

В Израиле с 1949 года также действует призыв женщин в армию. Они обязаны служить два года, а мужчины - три года. Более того, ультраортодоксальных евреев, которых ранее освободили от воинской повинности, с конца июня 2025 года по решению Верховного суда Израиля снова будут призывать в армию.

Многие страны, в которых действует призыв женщин в армию, расположены в Африке. Среди них Эритрея, в которой срок службы составляет 16 месяцев.

Кроме того, женщины обязаны служить в армии в Чаде, Гвинее-Бисау, Мали, Мозамбике, Кабо-Верде и Нигере. Это правило действует и в Кот-д'Ивуаре, но его не соблюдают, добавили в издании.

Призыв женщин в армию действует и в некоторых странах Азии. Среди них Мьянма, Китай, Восточный Тимор и Северная Корея. В издании напомнили, что в КНДР женщин начали призывать в армию с 2015 года. Как и для мужчин, это правило распространяется на граждан от 17 лет.

В Восточном Тиморе обязательную военную службу для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет приняли в 2020 году. Срок службы составляет 18 месяцев.

В Китае же обязательному призыву на военную службу подлежат женщины в возрасте 18-19 лет. В издании подчеркнули, что они должны закончить школу и соответствовать требованиям, предъявляемым к определенным военным специальностям.

Во многих других государствах, включая Великобританию, Бельгию, Канаду, Испанию, Францию, Польшу, Австралию, Грецию, Турцию, Чехию, Португалию, Боливию, Японию, Южную Корею и Германию, женщины могут стать военными, но только на добровольной основе.

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