Сейчас Ли Чжэ Мен лидирует в опросах, но есть вероятность, что он даже не сможет баллотироваться.

Вероятный следующий лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мен может изменить политику страны в отношении отношений с Китаем и КНДР. Об этом пишет The Washington Post.

Он поддержит усилия президента США Дональда Трампа по возобновлению диалога с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и даже рассмотрит возможность выдвижения его кандидатуры на Нобелевскую премию мира, если будет достигнут значительный прорыв, что будет означать резкое изменение нынешнего жесткого подхода Сеула к Пхеньяну.

Издание также предполагает, что Ли смягчит подход Южной Кореи к Китаю. И такой шаг может поставить его в противоречие с американской администрацией. Его позиция заключается в том, что Южная Корея "находится на передовой" сложного геополитического ландшафта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому Сеул не может "оттолкнуть" Китай. Однако он все же подчеркнул, что важно укреплять альянс по безопасности с Соединенными Штатами и сотрудничать как с Вашингтоном, так и с Токио.

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"61-летний Ли является лидером оппозиционной Демократической партии и главным фаворитом на пост следующего президента Южной Кореи, если Конституционный суд отстранит Юн Сок Йоля с должности из-за его попытки ввести военное положение в конце прошлого года. Суд пересматривает решение Национальной Ассамблеи об импичменте Юна и может вынести решение в течение нескольких недель. Если Юн будет отстранен, новые президентские выборы должны быть проведены в течение 60 дней", – объясняют журналисты.

Пока что Ли открыто не заявлял о своем стремлении стать президентом Южной Кореи. Еще в 2022 году он уступил Юну с минимальным отрывом, но из-за последних политических событий в стране от усилил свои позиции. Ли Чжэ Мен уже говорит, что найдет способы работать с американским президентом, несмотря ни на что.

"Если Демократическая партия попытается навредить отношениям между Южной Кореей и США... что мы от этого выиграем? Мы потеряем больше от ухудшения отношений с Соединенными Штатами, чем получим от того, что станем на сторону Китая", – сказал он.

Согласно опросам, Ли является лидером президентской гонки, но несмотря на это он, возможно, даже не сможет баллотироваться. Причина заключается в юридических преградах – от обвинений в незаконном направлении средств в Северную Корею до коррупционного скандала, связанного с проектом развития в городе Соннам, где он занимал должность мэра. Сам Ли Чжэ Мен отрицает эти обвинения и называет расследование политически мотивированными.

Ему также был вынесен приговор за нарушение избирательного законодательства. Ли подал апелляцию, но если Верховный суд поддержит приговор до назначения внеочередных выборов, он не сможет баллотироваться на пост президента.

Южная Корея: вы могли это пропустить

В начале декабря 2024 года в Южной Корее объявили введение военного положения. Соответствующее решение принял президент страны Юн Сок Йоль. Он объяснил это необходимостью искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок.

На улицах Сеула появилась военная техника, люди вышли на улицы в знак протеста.

В тот же день Юн Сок Йоль заявил, что отменит военное положение в соответствии с решением парламента. Sky News писало, что из-за введения военного положения президенту грозит импичмент.

31 декабря стало известно, что суд Южной Кореи выдал ордера на задержание президента Юн Сок Йоля, которому парламент объявил импичмент и обыск его офиса, а также резиденции по обвинению в мятеже в связи с кратковременным объявлением им военного положения.

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