Во время своей прошлой каденции Трамп лично встречался с Кимом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует попытаться снова возобновить контакты с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Как сообщает Reuters, об этом Трамп заявил в интервью Fox News.

"Я свяжусь с ним снова", — сказал Трамп.

Еще до вступления Трампа в должность сообщалось, что его команда обсуждает возможность проведения прямых переговоров с Ким Чен Ыном. У Трампа надеются, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта.

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Во время своей прошлой каденции Трамп лично встречался с Кимом, но их дипломатия не дала результатов. США призвали Северную Корею отказаться от ядерного оружия, тогда как лидер КНДР требовал полного ослабления санкций, а затем выступил с новыми угрозами.

С кем еще планирует контакты Трамп

Ранее СМИ сообщали, что Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в первые 100 дней своего пребывания в должности. По словам приближенных к Трампу людей, он также обсуждал с советниками возможную поездку в Индию.

Также после своей инаугурации 20 января Трамп заявил журналистам, что планирует встретиться с Путиным после того, как будут организованы переговоры. При этом, по его словам, "процесс уже идёт".

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