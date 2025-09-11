Катерина Черновол

Пшель считает, что Путин проверял возможности НАТО, когда российские дроны залетели в Польшу.

Нарушением воздушного пространства Польши российский диктатор Владимир Путин пытался посеять раздор как в самой стране, так и между Польшей и Украиной. Однако инцидент стал причиной "беспрецедентного" единства.

Такое заявление сделал бывший польский дипломат Роберт Пшель, который ранее возглавлял Информационное бюро НАТО в Москве, пишет Sky News. По его мнению, этим событием Путин проверял возможности НАТО.

"Он просчитался. Означает ли это, что он остановится? Нет, я думаю, он попытается снова, потому что он ведет гибридную войну против стран НАТО уже по крайней мере 10 лет", – заявил Пшель.

По его словам, сейчас вопрос заключается в разнице между единством и действиями. Пшель говорит, что НАТО должно усилить свою готовность решать проблему беспилотников на восточном фланге в кратко- и среднесрочной перспективе. Кроме того, он считает, что военный альянс должен пересмотреть предложение Украины о том, чтобы НАТО сбивало цели непосредственно в украинском воздушном пространстве, не вступая при этом в войну.

Пшель добавил, что американский президент Дональд Трамп "приближается к пониманию" того факта, что на самом деле "Путин его обманывает".

"Он не будет терпеть это слишком долго", – считает бывший дипломат.

Российские дроны в небе над Польшей: другие заявления

Американский сенатор Линдси Грэм на фоне появления российских дронов в воздушном пространстве Польши заявил, что Конгресс США готов поддержать Трампа во введении более жестких санкций против Российской Федерации.

Между тем министр обороны Великобритании Джон Хили назвал этот инцидент "опасным, безрассудным и беспрецедентным". По его словам, Путин достиг нового уровня враждебности к Европе.

