Россия убивала бы мирных чехов так же, как в Украине, - глава разведки

Россия совершает преднамеренные нападения на гражданских и не остановится перед тем, чтобы применить те же методы в других странах Европы. Об этом заявил руководитель чешской службы безопасности (BIS) Михал Коуделка, выступая в Палате депутатов Чехии на конференции по вопросам внутренней безопасности, сообщает Politico.
Он подчеркнул, что Россия в Украине совершает "жестокие убийства" и целенаправленно атакует мирных жителей: женщин, детей и беззащитных людей.
"Мы все должны быть абсолютно уверены, что россияне сделали бы с нами то же самое. Пусть в этом не будет никаких сомнений", - подчеркнул Коуделка.
Что предшествовало
Заявление прозвучало накануне парламентских выборов в Чехии, запланированных на октябрь. Брюссель уже длительное время обеспокоен вмешательством Москвы в выборы в Центральной и Восточной Европе, в частности в Румынии и Молдове.
BIS неоднократно предупреждала о российских операциях влияния:
- распространение пропагандистских медиа-нарративов,
- хакерские атаки на правительственные учреждения,
- наем мигрантов для совершения преступлений и нагнетание страха.
По данным расследовательского издания Voxpot, количество чешских дезинформационных сайтов с переведенными материалами из российских СМИ, находящихся под санкциями, достигло рекордного уровня перед выборами.
Коуделка заявил, что Кремль не намерен завершать войну против Украины, а украинцы, обороняясь, фактически защищают будущее Чехии: "Они дают нам время подготовиться к возможной российской агрессии".
Он добавил, что единственный язык, который понимает Россия, - это сила, и поэтому Чехия должна показать готовность защищать демократию и свободу.