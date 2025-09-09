Россия убивала бы мирных чехов так же, как в Украине, - глава разведки

BIS фиксирует рост дезинформационных атак и вмешательства России накануне выборов.

Россия совершает преднамеренные нападения на гражданских и не остановится перед тем, чтобы применить те же методы в других странах Европы. Об этом заявил руководитель чешской службы безопасности (BIS) Михал Коуделка, выступая в Палате депутатов Чехии на конференции по вопросам внутренней безопасности, сообщает Politico.

Он подчеркнул, что Россия в Украине совершает "жестокие убийства" и целенаправленно атакует мирных жителей: женщин, детей и беззащитных людей.

"Мы все должны быть абсолютно уверены, что россияне сделали бы с нами то же самое. Пусть в этом не будет никаких сомнений", - подчеркнул Коуделка.

Что предшествовало

Заявление прозвучало накануне парламентских выборов в Чехии, запланированных на октябрь. Брюссель уже длительное время обеспокоен вмешательством Москвы в выборы в Центральной и Восточной Европе, в частности в Румынии и Молдове.

BIS неоднократно предупреждала о российских операциях влияния:

распространение пропагандистских медиа-нарративов,

хакерские атаки на правительственные учреждения,

наем мигрантов для совершения преступлений и нагнетание страха.

По данным расследовательского издания Voxpot, количество чешских дезинформационных сайтов с переведенными материалами из российских СМИ, находящихся под санкциями, достигло рекордного уровня перед выборами.

Коуделка заявил, что Кремль не намерен завершать войну против Украины, а украинцы, обороняясь, фактически защищают будущее Чехии: "Они дают нам время подготовиться к возможной российской агрессии".

Он добавил, что единственный язык, который понимает Россия, - это сила, и поэтому Чехия должна показать готовность защищать демократию и свободу.

