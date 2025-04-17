Петр Фиала заявил, что это еще один шаг на пути к энергетической независимости.

Власти Чехии впервые в истории объявили о полной независимости страны от российской нефти. Такого результата удалось добиться благодаря расширению трубопровода TAL.

"Впервые в истории российская нефть не будет поступать в Чехию, расширение западного трубопровода TAL завершено. Спустя более чем 60 лет Чехия стала независимой от нефтепровода "Дружба". Первые увеличенные поставки нероссийской нефти поступили из резервуарного парка в Триесте в Центральный нефтяной резервуарный парк в Нелахозеве, откуда она отправится на нефтеперерабатывающий завод в Литвинове", - цитирует издание Ceske Noviny премьер-министра Петра Фиалу.

Теперь Чехия может получать из западных трубопроводов до 8 миллионов тонн нефти в год, что полностью покроет потребление чешских НПЗ.

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"Мы сделали еще один шаг на пути к энергетической независимости", - заявил премьер-министр.

По его словам, это укрепило энергетическую безопасность, поскольку прежняя зависимость Чехии от российских поставок делала ее уязвимой.

Трубопровода TAL

В ноябре 2022 года чешское правительство приняло решение о реализации проекта под названием TAL-PLUS, предусматривающего увеличение пропускной способности европейского трубопровода TAL, в ответ на вторжение России на Украину в феврале 2022 года. Технические работы начались в мае 2024 года.

Трубопровод TAL Transalpine существует с 1967 года и сейчас впервые достигнет максимальной мощности, на которую он был рассчитан. Он начинается в Триесте, Италия, и проходит через Австрию и Германию.

Трубопровод "Дружба" начал работать на территории бывшей Чехословакии в 1962 году и в прошлом году доставил в Чехию 2,7 миллиона тонн сырой нефти, что составляет 42% от общего объема.

ЕС представит подробный план по отказу от нефти и газа из РФ

Издание Reuters писало, что Европейская комиссия собирается объявить подробную стратегию по постепенному отказу от импорта российской нефти и газа уже 6 мая. В ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину Евросоюз обязался отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году.

The Guardian писало, что ЕС тратит больше денег на российское ископаемое топливо, чем на финансовую помощь Украине. В прошлом году Европа закупила у Москвы ископаемого топлива на 22 млрд евро, а выделила Киеву 19 млрд евро.

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