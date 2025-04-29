Песков заявил, что Россия ориентируется на "вывод украинского конфликта в русло мирного урегулирования".

В Кремле назвали невозможным прекращение огня в Украине на 30 дней, предложенное Киевом, без "урегулирования всех нюансов".

"Здесь важны нюансы, о которых президент [Владимир] Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут пропагандистские СМИ.

По его словам, реакции от Украины на предложение Путина о "перемирии". У Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к нему, подчеркнул он.

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"Интересы выхода на мирные переговоры первичны", - заявил Песков, отвечая на вопрос о легитимности Зеленского.

Он заявил, что Россия якобы ориентируется на "вывод украинского конфликта в русло мирного урегулирования".

"Путин неоднократно говорил, что РФ готова начать переговоры без предварительных условий, ответа от Украины нет", - сказал Песков.

"Перемирие" Путина - детали

Путин анонсировал новое "перемирие" - он заявил, что оно продлится с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая. Зеленский назвал это "очередной попыткой манипуляций", указав, что нет причин так долго ждать для прекращения огня. Он призвал Путина объявить перемирие на более долгий срок - на 30 дней.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обязательным условием мирного соглашения международное признание российской аннексии не только Крыма, но еще четырех оккупированных областей Украины.

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