Известно, что начальный тестовый проект обойдется в примерно 2 миллиона долларов.

НАТО работает над перенаправлением данных через космос, опасаясь, что Россия может перерезать подводные интернет-кабели. Об этом пишет Business Insider.

Огромная сеть подводных кабелей десятилетиями лежала в основе интернета. При чем эти кабели почти не охранялись. Сейчас сеть выглядит все более уязвимой, что подчеркнули недавние случаи с обрывами кабелей в Балтийском море, с которыми связывают Россию.

"Эти инциденты вызвали гонку за защиту инфраструктуры, безопасностью которой, по мнению многих аналитиков, пренебрегают. На переднем крае находится проект, финансируемый НАТО: Гибридная космическая/подводная архитектура обеспечения информационной безопасности телекоммуникаций (HEIST)", – говорится в материале.

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Известно, что начальный тестовый проект обойдется в примерно 2 миллиона долларов. В частности, 400 тысяч долларов поступят от НАТО. Проект разрабатывается учеными вместе с компаниями спутниковой широкополосной связи Viasat и SpaceX. В случае если испытания завершатся успехом, страны и компании смогут приобрести сеть для финансирования гораздо более широкого развертывания.

Основная идея этого проекта довольно проста. Она заключается в использовании суппунтиков для передачи некоторых данных. Такой подход должен сделать Запад менее зависимым от подводных кабелей.

"Наша конечная цель – переосмыслить основу интернета. Вместо того, чтобы требовать, чтобы все наши данные проходили через подводные кабели (от которых зависит 95% интернета), мы хотели бы создать экосистему альтернативных вариантов", – пояснил Грегори Фалько, профессор инженерии в Корнельском университете, который работает над проектом HEIST.

Хотя подводные кабели очень эффективны, они не очень устойчивы к природным и антропогенным угрозам.

Доцент кафедры урегулирования конфликтов и международной безопасности Университетского колледжа Лондона Мелани Гарсон отметила, что любые меры по повышению устойчивости коммуникационной архитектуры крайне необходимы. И многоуровневый подход программы HEIST, по ее словам, "является хорошим началом".

План по перенаправлению данных через космос предусматривает оснащение существующих кабелей датчиками для выявления перебоев, вызванных диверсиями или природными явлениями и несчастными случаями. Если будет зафиксирован сбой, данные будут автоматически перенаправляться через сеть спутников.

"Россия представляет угрозу для кабелей и имеет мотив для их повреждения. По мнению аналитиков, Россия может стремиться наказать Запад за его поддержку Украины, нацелившись на критически важные объекты инфраструктуры, такие как кабели", – объясняет издание.

При этом спутники тоже не застрахованы от сбоев в работе. В частности, их могут вызвать космические погодные явления и столкновения с обломками (в том числе с "космическим мусором"). Кроме того, они могут подвергнуться атаке со стороны конкурирующих государств, таких как Китай.

Россия, со своей стороны, вероятно, нацелится на спутники, если между ней и США когда-нибудь вспыхнут прямые боевые действия, считают эксперты. Учитывая это, Пентагон также пытается защитить спутниковые системы, используя технологию противодействия помехам, если они подвергнутся нападению.

Повреждение подводных кабелей

25 декабря был поврежден кабель электропередач Estlink-2 между Финляндией и Эстонией. Причастным к этому является корабль под названием Eagle S.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кайя Каллас заявила, что попытки диверсий в Балтийском море – не единичные случаи, а целенаправленные действия, направленные на повреждение нашей цифровой и энергетической инфраструктуры.

Отметим, что после инцидента с кабелем Estlink-2 Эстония отправила корабль ВМС страны для патрулирования подводной линии электропередач.

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