В Финляндии сейчас расследуют инцидент с Estlink-2, который случился в Балтийском море.

Причастность РФ к повреждению подводного кабеля между Финляндией и Эстонией вызывает новые опасения относительно саботажа критически важных линий электропередач. Такие инциденты происходят из-за роста напряженности в отношениях между Западом и Россией, а также Китаем из-за войны в Украине, тогда как в мире готовятся к новому президенту США, пишет The Hill.

В издании напомнили, что кабель электропередач Estlink-2 между Финляндией и Эстонией был перерезан 25 декабря кораблем под названием Eagle S. По словам западных чиновников, это судно является частью российского теневого флота, который работает, обходя санкции.

"Недавние попытки диверсий в Балтийском море - это не единичные случаи, а целенаправленные действия, направленные на повреждение нашей цифровой и энергетической инфраструктуры", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кайя Каллас в интервью немецкой газете Welt.

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В то же время в Финляндии сейчас расследуют инцидент с Estlink-2. Однако страна заявила, что якорь, который, скорее всего, принадлежал Eagle S, был затянут на 100 км под воду. Уже на прошлой неделе финская полиция изъяла Eagle S.

"Этот случай похож на ноябрьский инцидент, в котором китайский сухогруз Yi Peng 3 обвиняют в перетягивании якоря, чтобы перерезать кабели, соединяющие Швецию и Литву, и еще один, соединяющий Германию и Финляндию.В ноябре 2023 года гонконгский корабль был ответственен за разрыв критически важного газопровода между Эстонией и Финляндией", - напомнили в The Hill.

В свою очередь европейские научные сотрудники Центра Карнеги София Беш и Эрик Браун говорят, что Западу не хватает единого ответа на защиту подводной инфраструктуры. По их словам, Европа должна "инвестировать в разработку новых технологий защиты подводной инфраструктуры, выделять больше ресурсов на поддержку европейских лидеров рынка по прокладке и ремонту подводных кабелей и работать с партнерами над обеспечением безопасных и надежных сквозных цепей поставок".

Инцидент в Балтийском море - что известно

Как писал УНИАН, Эстония отправила корабли для охраны подводных кабелей после того, как Финляндия захватила нефтяной танкер, который подозревают в повреждении якорем линий электропередач. Такой инцидент стал уже третьим примерно за год времени.

В то же время в НАТО предупредили об угрозе войны из-за гибридных атак РФ. В частности диверсия или поджог со стороны РФ может привести к "значительным" жертвам, считают в альянсе.

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