В понедельник связанный с Россией балкер задержали шведы, вчера другое судно задержали уже в Норвегии.

Власти Норвегии арестовали судно вместе с российским экипажем, которое подозревается в повреждении подводного кабеля в Балтийском море. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на норвежскую полицию.

Подводный кабель, проходящий между Швецией и Латвией, был поврежден в конце прошлой недели. Этот инцидент стал самым свежим эпизодом в целой серии аналогичных повреждений подводной инфраструктуры в Балтийском море.

До задержания судно выполняло рейс между Санкт-Петербургом и Мурманском. В четверг вечером береговая охрана и полиция Норвегии окружили судно с российским экипажем Silver Dania, которое принадлежит и зарегистрировано в Норвегии. Его отбуксировали в порт Тромсё в пятницу утром, сообщила полиция. Правоохранители поднялись на корабль для поиска доказательств и чтобы опросить экипаж относительно поврежденного кабеля.

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В полиции говорят, что пока никто не был задержан, никому из экипажа никаких обвинений не предъявили. Также сообщается, что в расследовании фигурируют еще несколько судов, которые могут быть причастны к повреждению кабеля.

В понедельник власти Швеции задержали другой корабль в связи с этим инцидентом - балкер, который принадлежит болгарской судоходной компании и который шел под флагом Мальты.

Подводная война России против Запада

Как писал УНИАН, Запад подозревает Россию в ведении необъявленной подводной войны. В частности связанные с Россией суда уже несколько раз оказывались рядом с местами повреждения подводных кабелей в Балтийском море. В конце декабря, после очередного такого инцидента, финские военные взяли на абордаж российский танкер.

Также мы рассказывали, что Россия, вероятно, целенаправленно составляет карты пролегания подводных кабелей между западными странами. С этой целью используется специально судно, которое имеет соответствующее глубоководное снаряжение. Некоторые считают, что это судно не просто картографирует подводные кабели, но и минирует их на случай войны России против НАТО.

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