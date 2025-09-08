Издание пишет, что окончание войны кажется большинству украинцев более далёким, чем когда-либо.

Для многих в Украине фраза "коалиция желающих" стала насмешкой. Она звучит, как коалиция желающих помочь, если бы обстоятельства были другими. Об этом пишет The Times.

Переговоры, проведённые президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже на прошлой неделе, на которых 26 стран обязались предоставить Украине послевоенные гарантии безопасности, стали крупным дипломатическим достижением.

"Но ключевой термин - "послевоенный". После воскресенья, когда Россия нанесла самый масштабный удар беспилотниками и ракетами с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, окончание войны кажется большинству украинцев более далёким, чем когда-либо", - сказано в статье.

Отмечается, что представление о том, что от 20 000 до 40 000 военнослужащих из стран с ограниченным опытом ведения обычной наземной войны, не говоря уже о войне с применением беспилотников, может успокоить почти миллионные вооружённые силы Украины, некоторые в Киеве считают покровительственным.

Другие вспоминают роль международных организаций, таких как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в обеспечении соблюдения Минских соглашений в период с 2014 по 2022 год. Украина сотрудничала с наблюдателями и получала выговоры за любые нарушения; Россия и её доверенные лица этого не делали и оставались безнаказанными.

По мнению журналистов, несмотря на эти недостатки, коалиция добровольцев начинает оказывать влияние. Европа наконец-то говорит на языке, понятном президенту РФ Владимиру Путину - на языке силы. Они добавили:

"Несмотря на всю бахвальство Путина, его режим уязвим. Россия, обладающая второй по численности армией в мире, не смогла завоевать своего гораздо меньшего соседа за более чем три с половиной года конфликта. Он может заставить свой народ сражаться практически бесконечно, используя грубую силу, подкуп и пропаганду, но это рискует подорвать общественный договор путинизма: люди отказываются от личных свобод в обмен на гарантию невозврата к диким 1990-м, когда преступность и беспорядки были обычным делом. Поскольку убийцы и насильники, которых уговорили вступить в бой, возвращаются с Украины свободными людьми, этот договор выглядит явно потрёпанным".

Важно, что предположение США и других стран о том, что Путин в конечном итоге вступит в добросовестные переговоры с Украиной, не столкнувшись с применением силы, - предположение, на котором основаны все разговоры о мире и миротворцах, - кажется всё более наивным.

Отмечается, что необходимы новые предположения: прекращение огня в Украине возможно только путём принуждения Путина - санкциями или другими средствами, - и любой последующий мир должен быть вооружённым.

Ранее Макрон заявил, что 35 стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности.

"Наш подход к гарантиям следующий: во-первых, никаких ограничений к формату Украинской армии. Никаких ограничений по размеру сил, или возможностей. Также мы хотим предоставить возможности Украине восстановить украинскую армию. Чтобы она могла стратегически сдерживать любую потенциальную агрессию. И именно для этого мы собирали взносы от всех стран", - сказал он.

Президент добавил, что вторым элементом являются силы сдерживания, которые будут гарантировать безопасность в Украине.

