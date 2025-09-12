Парень резко раскритиковал судью, которая за несколько месяцев до трагедии отпустила преступника на волю, поэтому он мог беспрепятственно совершить это убийство.

Жестокое убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой, которую в общественном транспорте ножом атаковал 29-летний Декарлос Браун, имевший за плечами по меньшей мере 14 арестов и многолетнюю криминальную историю, обрастает новыми деталями. Парень девушки Станислав Никулица сделал заявление, пишет Mirror.

В тот день Браун достал карманный нож и без видимых причин нанес смертельный удар в шею девушки, пока другие пассажиры в панике убегали. Заруцкая погибла на месте.

Никулица обвинил судью Терезу Стокс в "некомпетентности". Она позволила Брауну выйти на свободу под залог только за семь месяцев до трагедии, несмотря на его криминальное прошлое и психические проблемы.

Семья Заруцкой рассказала, что в последний раз получила от нее сообщение о том, что она уже едет домой. Ее телефон остался на станции, где близкие узнали о трагедии.

Прокуратура США предъявила Брауну федеральное обвинение в убийстве в системе общественного транспорта, которое предусматривает пожизненное заключение или смертную казнь.

Судебные документы свидетельствуют, что у Брауна диагностировали шизофрению, а его мать ранее пыталась добиться принудительного лечения. Почему психологическое обследование, назначенное судом в июле, так и не состоялось до нападения - остается непонятным.

Убийство Ирины Заруцкой

Ирина Заруцкая, 23-летняя украинская беженка, погибла 22 августа в Северной Каролине после нападения в поезде легкорельсового транспорта. Нападавшим стал 29-летний Декарлос Браун-младший, который без предварительного контакта достал нож и смертельно ранил девушку в шею. Он отсидел пять лет за ограбление и страдал шизофренией.

Скандальный американский миллиардер Илон Маск пожертвует миллион долларов на создание муралов в память об украинской беженке Ирине Заруцкой, которую жестоко убил бездомный в США.

