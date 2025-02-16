Кроме того, польский министр в очередной раз повторил, что польских солдат в Украине не будет.

Европейские страны не будут создавать единую армию в ответ на угрозы со стороны России, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Отвечая на вопрос о возможности создания европейской армии, Сикорский сказал TVP World, что нужно быть "осторожным с этим термином, потому что люди понимают разные вещи".

"Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, этого не произойдет", - уточнил он и добавил, что является сторонником того, чтобы Европейский союз развивал свои собственные оборонные возможности.

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Польский министр сказал, что ЕС в настоящее время формирует усиленную бригаду.

"Если США хотят, чтобы мы усилили оборону, у нее должен быть национальный компонент, компонент НАТО, но я также считаю, что европейский компонент ЕС, субсидии ЕС для оборонной промышленности для наращивания наших производственных мощностей, а также силы ЕС, достойные своего названия", - высказал мнение Сикорский.

Польский министр в очередной раз повторил, что польских солдат в Украине не будет. "Обязанность Польши перед НАТО - защищать восточный фланг, то есть свою собственную территорию", - объяснил он.

Единая армия в Европе

Президент Владимир Зеленский призвал создать Вооруженные силы Европы. Он объяснил это тем, что США могут в любой момент отказаться помогать европейским странам в решинии их вопросов касательно безопасности.

"Многие лидеры говорят о Европе, которая нуждается в собственной армии, армии Европы. Время пришло: Вооруженные силы Европы должны быть созданы", - сказал президент на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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