По словам Орбана, Венгрия должна одной из первых четко реагировать на все, что нарушает суверенитет Польши.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вторжение российских дронов в Польшу является неприемлемым. Тем не менее он считает, что это было ожидаемо. Такое мнение он высказал в эфире 24.hu.

"Давайте не будем игнорировать тот факт, что это произошло в Польше, поляки - наши друзья, независимо от нынешней политической конъюнктуры, они наши исторические союзники, они близки нам по духу, поэтому они действительно наши друзья", - сказал Орбан.

Премьер Венгрии добавил, что его страна должна одной из первых четко реагировать на все, что нарушает суверенитет Польши.

Видео дня

"Мы с первого момента назвали вторжение российских беспилотников на польскую территорию неприемлемым, и мы стоим на стороне поляков, мы на 100 процентов солидарны с ними", - подчеркнул он.

Также Орбан заявил, что дроны атаковали территорию Польши, так как Варшава "увязла в войне по уши". По его словам, Венгрии это не грозит.

В Бундестаге призвали НАТО сбивать российские дроны над Украиной

Ранее председатель оборонного комитета Бундестага Томас Рёвекамп заявил, что НАТО стоит начать сбивать беспилотники в воздушном пространстве Украины. Также он призвал дать возможность Киеву наносить удары по целям вглубь территории России.

По словам Рёвекампа, НАТО доказало способность отражать атаки по своей территории. Тем не менее необходимо улучшить возможности противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: