Сейчас многое зависит от позиции компаний-производителей, отмечает Анатолий Храпчинский.

Решение американцев ослабить ограничения в отношении Беларуси, в частности снять санкции с беларуской авиакомпании "Белавиа", может упростить военную логистику для России. Такое мнение в комментарии Liga.net высказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Он отметил, что сейчас в Беларуси проходят обслуживание как военные, так и гражданские самолеты России. Ведь Беларусь получает хоть и не официальные, но оригинальные запчасти к своим самолетам. Эксперт говорит, что большинство российской авиации советского производства, поэтому Москва может самостоятельно их ремонтировать. А Беларусь помогает с производством и восстановлением отдельных компонентов.

"Для них не проблема производить все компоненты самостоятельно, в том числе и авионику. Ряд беларуских заводов полностью восстановили и нарастили мощности по производству советских образцов радиоэлектроники. Вплоть до образцов 2003-2005 годов", - сказал Храпчинский.

Эксперт пояснил, что ослабление санкций против беларуской авиакомпании может решить часть логистических проблем армии РФ.

"Беларусь и Россия не имеют транспортных самолетов западного образца, но у них есть грузовые Boeing, которые способны доставлять детали из Китая. Теперь возможность работать с этими самолетами может быть восстановлена", - пояснил Храпчинский.

Впрочем, подчеркнул он, авиационный рынок довольно сложный, поэтому финальный результат зависит от позиции производителей запчастей.

"Многое зависит от позиции компании Boeing - решит ли она поставлять комплектующие на Белавиа Техс, или потребует поставок только для беларуских самолетов Boeing, или закроет глаза на ремонт российских самолетов Boeing в Беларуси", - объясняет Храпчинский.

Санкции против Беларуси: что известно

Как сообщал УНИАН, делегация из США ранее посетила Беларусь и заявила о снятии санкций с авиакомпании "Белавиа". Представитель президента США Джон Коул отметил, что это решение было принято лично Трампом, а санкции должны снять "немедленно".

Также Коул заявил, что США хотят улучшить отношения с Беларусью. Поэтому, по словам представителя Трампа, снятие санкций с "Белавиа" - это только начало.

