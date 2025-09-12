Он пояснил, что во время атаки дроны образуют сетку маршрутов, поэтому попадание гражданского самолета в эту сетку представляет очень большую опасность.

Латвия и Польша объявили о закрытии воздушного пространства возле Беларуси и России для обеспечения безопасности своей гражданской авиации.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

Он пояснил, что во время атаки дроны образуют сетку маршрутов, поэтому попадание гражданского самолета в эту сетку представляет очень большую опасность.

Генерал-лейтенант отметил, что Польша закрывала свои аэропорты во время воздушного нападения со стороны России. Ведь если бы они работали - противовоздушная оборона Польши могла бы сбить собственную гражданскую авиацию.

"Тем более с теми навыками ведения боевых действий, которые сейчас есть у НАТО, вероятность этого очень велика. И чтобы разобраться, приобрести опыт, а это очень сложный процесс - они приняли такое решение. Оно оправдывается ситуацией, которая сложилась на то время", - добавил Романенко.

Закрытие неба над странами Европы: что известно

Ранее Польша сообщила об ограничении на полеты в восточной части страны - недалеко от границ с Беларусью и РФ. Отмечается, что эти ограничения должны действовать до 9 декабря. В частности запрет касается полетов гражданской авиации ночью. А также будет действовать полный запрет на использование гражданских БПЛА.

Кроме того, о закрытии воздушного пространства на фоне совместных учений России и Беларуси сообщила и Латвия. Нововведение будет действовать в течение недели - до 18 сентября. Министр обороны страны отметил, что страны НАТО должны сделать все возможное для предотвращения эскалации атак дронов на фоне удара РФ по Польше.

