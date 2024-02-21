Нинишняя слабость Европы позволяет Трампу откровенно шантажировать европейцев угрозами отдать континент россиянам.

Сегодняшняя неспособность Европы существенно усилить свой оборонный потенциал в значительной степени является следствием десятилетий зависимости от США в рамках НАТО. Такое мнение высказал обозреватель Foreign Policy, профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

Он отмечает, что проблемы Европы с неадекватно низкими расходами на оборону имеют долгую историю. И хотя после российского вторжения в Украину в 2022 году европейские страны НАТО начали тратить немного больше на оборону, резкого сдвига не произошло.

"Способность Европы удерживать значительные силы в поле в течение более чем нескольких недель остается скудной: она все еще полагается на Соединенные Штаты в отношении некоторых критически важных возможностей", – говорится в публикации.

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Обозреватель отмечает, что одной из причин такой расслабленности и безмятежности европейцев является сам факт членства в НАТО. Поскольку страны НАТО полагаются на коллективную безопасность, у них возникает соблазн переложить все бремя военных расходов на партнеров, которые больше озабочены собственной безопасностью и в случае чего смогут защитить и себя, и остальных.

Но также есть и другие факторы, стоящие на пути сплоченного противостояния России. Во-первых, европейские члены НАТО до сих пор не имеют единого видения того, что следует считать главной угрозой для блока. Для стран Балтии и Польши очевидно, что наибольшую опасность представляет Россия. Однако для Испании или Италии Россия — в лучшем случае отдаленная проблема, а нелегальная миграция — более серьезный вызов.

Во-вторых, для наращивания военных расходов европейцев надо убедить, что угроза от РФ реальна. Однако, если слишком преувеличить уровень этой угрозы, то снова возникнет соблазн бежать за помощью в США, поскольку собственные оборонительные усилия будут казаться все равно бесполезными.

В-третьих, многих "успокаивает" фактор ядерного оружия, которое в теории сдерживает РФ от широкомасштабного вторжения в Европу. Многим представляется, что в большой армии нет особого смысла, пока США, Великобритания и Франция прикрывают союзников "ядерным зонтиком".

В-четвертых, темпы усиления европейских армий значительно тормозит желание каждой страны вкладываться именно в собственные оборонные предприятия вместо того, чтобы сотрудничать и распределять усилия. Это приводит к неэффективному распределению оборонных расходов и появлению большого количества различных систем вооружений вместо разумной стандартизации.

В-пятых, в пассивности Европы частично виноваты США. В течение десятилетий Вашингтон пытался сохранить такое положение вещей, когда европейские союзники достаточно сильны, чтобы быть полезными, но в то же время достаточно слабы, чтобы поддаваться влияниюя США.

Проблемы с оборонным комплексом Европы

Как писал УНИАН, Европа не может дать Украине достаточно оружия. Чтобы удовлетворить текущий спрос, расширять производство придется несколько лет. Сегодня европейским компаниям нужно выполнить сразу несколько больших задач: срочно обеспечить оружием воюющую Украину, которая и так уже высосала из союзников имеющиеся у них запасы вооружений, возместить и нарастить собственные запасы европейских армий, а также обеспечить развертывание дополнительных сил быстрого реагирования НАТО, которые хотят увеличить в семь раз и довести до 300 000 человек.

Например, ЕС так и не смог выполнить собственное обязательство о передаче Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов в течение года. По состоянию на январь Украине передали лишь 330 тысяч снарядов, хотя срок истекает уже в марте.

На этом фоне Дональд Трамп, который имеет высокие шансы вернуться в Белый дом, грозится отдать на съедение россиянам те страны Европы, которые не выполнят обязательства о расходе 2% ВВП на собственную оборону.

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