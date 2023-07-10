Чтобы удовлетворить текущий спрос, расширять производство придется несколько лет.

Европейская оборонная промышленность с трудом раскручивает свой производственный маховик, но до сих пор оборонные компании не уверены, что упавшие на их головы государственные заказы не закончатся так же быстро, как появились. Об этом пишет Bloomberg.

"Раньше у нас было время [на выполнение заказов], но не было денег (заказов – УНИАН). Сегодня у нас есть деньги, но нет времени", — описал ситуацию глава BAE Systems Hägglunds AB Томми Густафссон-Раск.

Издание отмечает, что сегодня европейские оборонные подрядчики завалены заказами на все – от боеприпасов до боевых машин – но, все еще опасаются вкладываться в расширение производственных мощностей после того, как им несколько десятилетий подряд приходилось сворачивать производство без оборонных заказов.

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Сегодня европейским компаниям нужно выполнить сразу несколько больших задач – срочно обеспечить орудием воюющую Украину, которая и так уже высосала из союзников имевшиеся у них запасы вооружений, возместить и нарастить собственные запасы европейских армий, а также обеспечить развертывание дополнительных сил быстрого реагирования НАТО, которые хотят увеличить в семь раз и довести до 300 000 человек.

Европейские страны в прошлом часто полагались на производственные мощности американского ВПК, но и он сейчас занят выполнением заказов Пентагона, который столкнулся с низким уровнем запасов артиллерийских боеприпасов и уже вынужден отправлять Украине кассетные снаряды из-за отсутствия фугасных.

Bloomberg отмечает, что сейчас европейские оборонные компании ожидают гарантий сохранения заказов в будущем, дабы не понести убытки после масштабных инвестиций в новые цеха и заводы.

"В отрасли опасаются, что они расширят производство только для того, чтобы обнаружить отсутствие спроса через три или пять лет, когда откроются новые предприятия", – пишет издание и напоминает, что ранее европейские правительства уже нарушали свои обязательства об увеличении военных бюджетов.

По словам европейского дипломата, некоторые правительства до сих пор не решаются заключать долгосрочные контракты на поставку оружия, потому что не уверены, понадобится ли оно им в будущем.

В BAE Systems отмечают, что возросший спрос на их продукцию обнажил "узкие места" в цепочке поставок, что привело к значительному увеличению сроков поставки в частности боевых бронированных машин. Сейчас этот срок составляет семь лет — более чем в три раза дольше, чем до российского вторжения в Украину. Это означает, что заказанный сегодня бронеавтомобиль будет доставлен заказчику не ранее 2030 года.

Оборонный сектор сталкивается и с другими многочисленными препятствиями на пути расширения производства. Наряду с ограниченными запасами квалифицированной рабочей силы и дефицитом некоторых компонентов им также мешают бюрократические препятствия при получении необходимых для работы разрешений. Также представители отрасли жалуются, что некоторые банки неохотно кредитуют оборонный сектор, опасаясь, что это может запятнать их репутацию.

По мнению многих представителей отрасли, реальность такова, что даже при наличии большего количества заказов и компаний, которые уже расширяют производственные мощности, Европе потребуются годы, чтобы соответствовать ее ВПК, пострадавший от сокращения расходов после окончания Холодной войны, мог снова удовлетворять текущий спрос.

Производство оружия Украине – последние новости

Немецкий концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель, не обращая внимания на опасения других западных оборонных компаний, которые, как сообщается, имеют место в стране, пока она находится в состоянии войны с Россией.

В июне Украина изготовила минометных и артиллерийских снарядов больше, чем за весь прошлый год. Как рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, расширение производства начали со снарядов для артиллерии и минометов, поскольку они играют ключевую роль в войне.

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