По словам Борреля, будет предоставлено до марта еще 200 тысяч снарядов.

До марта Европейский Союз выполнит лишь на 52% обещание по предоставлению Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель на брифинге после неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС.

Высокий представитель ЕС напомнил, что Евросоюз и его страны-члены весной в 2023-м году обязались предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение одного года - до марта 2024 года.

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В то же время, по его словам, на данный момент Украине, начиная с марта 2023 года, было предоставлено 330 тыс снарядов. Преимущественно эти снаряды были переданы из европейских запасов.

"К марту, по состоянию на сегодня, я ожидаю, что эта цифра будет увеличена на дополнительные 200 тысяч", - подчеркнул Боррель.

В этой связи, всего к марту Украине будет предоставлено 524 тыс артиллерийских снарядов из обещанного одного миллиона. Это будет чуть более 52% от обещанного количества боеприпасов. Эти снаряды будут переданы через индивидуальные и совместные закупки, а также из имеющихся запасов.

Боррель отметил, что запущен весь механизм европейской оборонной промышленности.

При этом, высокий представитель ЕС убежден, что до конца этого года, согласно плановым поставкам, Украина получит больше, чем 1 миллион снарядов. В частности, будет произведено еще 630 тыс артиллерийских снарядов, но окончательная цифра требует подтверждения.

Он уверяет, что ситуация с поставками снарядов будет улучшаться в ближайшие месяцы.

Отдельно Боррель сказал, что производственные мощности в странах-членах ЕС выросли на 40% со времени начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мы были на очень низком уровне нашей технологической и промышленной базы обороны", - сказал Боррель и выразил убеждение, что производственные мощности надо и дальше наращивать.

Он сказал, что в настоящее время промышленные мощности по производству снарядов могут производить почти один миллион боеприпасов в год.

"Но, до конца года, они достигнут производства на уровне 1,4 миллиона и продолжат расти", - подчеркнул Боррель.

Боеприпасы от ЕС для Украины - детали

В начале прошлого года страны ЕС договорились, что до марта 2024 года совместными усилиями передадут Украине один миллион артиллерийских боеприпасов.

14 ноября министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Евросоюз не сможет передать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до марта, как это ранее планировалось.

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