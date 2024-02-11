С должниками "будут делать все, что захотят", заявил Трамп, который снова баллотируется в президенты США.

Бывший президент США, у которого снова есть амбиции занять президентское кресло, Дональд Трамп дал сигнал России и ее лидеру Путину, что можно свободно уничтожать другие страны, если они имеют перед тобой финансовые долги.

Собственно, скандальное заявление политик сделал в субботу, 10 февраля, во время предвыборного митинга в Конвее (штат Южная Каролина), пишет The Guardian.

Трамп рассказал избирателям, как во время неофициальной встречи в рамках НАТО имел соответствующий разговор с одним из лидеров страны-члена Альянса.

Видео дня

"Один из президентов великой страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не заплатим, и на нас нападет Россия, вы нас защитите?", - вспомнил Трамп.

Политик акцентировал, что его мнение по этому поводу таково:

"Вы не заплатили, вы нарушители? Нет, я бы не защищал вас. На самом деле, я бы посоветовал им делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны платить. Вы должны оплатить свои счета", - цитирует издание.

Такое заявление Трампа уже осудил Белый дом. Представитель администрации действующего лидера США Эндрю Бейтс сказал, что подобное публичное поощрение агрессии является ужасным и ненормальным. "И это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны", - добавил он.

The Guardian напоминает, что во время прошлой президентской компании (2016 год) Трамп также напугал НАТО своими заявлениями. Тогда он утверждал, что США не будут выполнять договорных обязательств по защите стран НАТО, если их военные расходы не будут соответствовать стандарту Альянса в 2%.

Трамп обещал миру быстро закончить войну как новый президент

Дональд Трамп неоднократно спекулировал заявлениями относительно Украины в рамках своей президентской компании. В частности, заявлял, что положит конец войне с Россией за 24 часа, если во второй раз станет президентом.

Об этом он говорил летом 2023 года. "Я хорошо знаю Путина. Я смогу закончить ее за это время ... 100%", - утверждал Трамп.

Новые выборы президента в США запланированы на ноябрь 2024 года и Россия в публичном пространстве поддерживает именно кандидатуру Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: