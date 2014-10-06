Кадыров обещает уничтожить причастных к теракту в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал ликвидировать всех причастных к теракту в Грозном.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, сообщает Лента.ру.
«Эти шайтаны показали свое истинное лицо. Мы им покажем, что они не должны существовать на этой земле. Все причастные к этому взрыву будут найдены и уничтожены», — заявил Кадыров.
Полицейские ценой своих жизней предотвратили теракт, который мог привести к многочисленным жертвам среди тех, кто пришел на празднование Дня города, отметил глава Чечни.
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По факту взрыва в Грозном Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».
Напомним, что пять полицейских погибли, 12 пострадали в результате теракта на День города в Грозном.