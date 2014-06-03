Россия снова объявила военные учения, но уже с применением высокоточного оружия

Управление пресс-службы и информации российского Министерства обороны сообщило, что с 27 мая по 5 июня проводятся учения по применению высокоточного оружия, пишут "Ведомости".

Читайте такжеРоссия проводит учения с ракетами "Искандер" у западной границыВ рамках этих учений к месту их проведения на расстояние 2000 км от места постоянной дислокации авиацией и своим ходом будут доставлены ракетчики расположенной под Лугой ракетной бригады Западного военного округа, оснащенной оперативно-тактическими ракетами «Искандер». Затем они проведут комбинированные стрельбы вместе с бомбардировщиками Командования дальней авиации (которые применят крылатые ракеты) на максимальную дальность; результаты стрельб будут контролироваться с использованием беспилотных летательных аппаратов, при этом будет также проверена работа средств разведки и радиоэлектронной борьбы.

Информация о направленности таких учений говорит о том, что они могут являться средством давления на украинскую сторону, поскольку фактически разыгрывается сценарий удара высокоточным ракетным оружием с территории России по стационарным целям на территории сопредельного государства, говорит полковник запаса Виктор Мураховский. По словам еще одного отставного военнослужащего российских Вооруженных сил, такой сценарий с военной точки зрения предпочтительнее объявления бесполетной зоны для украинских воздушных сил в зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях (к установлению такой зоны в последние дни призывали некоторые российские политики). Чтобы сделать бесполетную зону эффективной, следует провести операцию по подавлению противовоздушной обороны — именно так действовали вооруженные силы США и западных стран в 2011 г. в Ливии. Помимо политических последствий подобной операции, если ее будет проводить Россия, есть серьезные сомнения в том, что российские ВВС обладают достаточными навыками, чтобы обеспечить необходимый эффект, говорит собеседник «Ведомостей».

В воскресенье Минобороны объявило также о начале летнего периода обучения войск и пообещало, что, как и весной, многие подразделения будут выведены на незнакомые им полигоны вне мест дислокации.

В марте отправка для обучения войск на полигоны в приграничные с Украиной области была воспринята официальным Киевом и Западом как военная угроза со стороны России новым украинским властям. По словам Мураховского, согласно принятым в российской армии графикам обучения снова выводить войска в приграничные области можно начать уже через несколько дней.

По мнению редактора Moscow Defense Brief Михаила Барабанова, начавшиеся ракетные учения в контексте сохраняющейся возможности российского военного вмешательства, по всей видимости, уже стали важным фактором, который обуславливает нерешительность действий украинских сил в Восточной Украине, в том числе и вялое применение авиации.