Белый дом не увидел подтверждения отвода части войск РФ от границы с Украиной

С таким заявлением выступил официальный представитель Белого дома Джошуа Эрнест.

"Мы видели сообщения о том, что президент Путин отдал распоряжение отвести (от границы) батальон", - сказал он. А когда журналисты, перебив его, напомнили, что в четверг министр обороны США Чак Хейгел сообщил, что не видел этому подтверждений, Эрнест добавил: "Это по-прежнему является правдой".

Представитель Белого дома выразил сомнение в том, что на Украине происходит масштабное нарушение прав русскоязычного населения, но подчеркнул, что отправка туда международных наблюдателей может снять эти вопросы.

"Я знаю, президент Путин официально выражал опасение по поводу насилия в отношении этнических русских. Конечно, мы не видели многочисленных сообщений об этом. Но если президент Путин подкрепит свою уверенность с помощью отправки независимых международных наблюдателей, мы бы поддержали такое решение", - сказал Эрнест.

Он также подтвердил готовность США "вводить дополнительные санкции в отношении России".