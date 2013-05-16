Генассамблея ООН осудила режим Асада, но и повстанцы постепенно теряют поддержку

Соответствующая резолюция набрала 107 голосов "за", "против" - 12 и 59 - "воздержались", сообщает Euronews.

Впрочем, усиление радикализма повстанцев существенно ослабили их поддержку: в этом году за поддержку резолюции проголосовали на 26 стран меньше чем в прошлом.

Среди инициаторов и лоббистов постановления были США.

"Принятие резолюции дает четкий сигнал, что мы ищем политического решения ситуации. Это лучший способ прекратить страдания народа Сирии. Мы поддержали резолюцию, были одними из ее авторов и призвали других членов ассамблеи проголосовать за нее", - заявила Розмари Дикарло, заместитель посла США в ООН.

В то же время Россия назвала принятую резолюцию, как и две предыдущих, односторонней.

"Данный документ, так же как и две аналогичных, принятых в 2012 году, резолюции Генеральной Ассамблеи, имеет очевидный односторонний характер. Всю полноту ответственности за трагическое развитие событий возлагают на власти Сирии", - сказал с трибуны ООН Александр Панкин, заместитель посла России в ООН.

Как сообщал УНИАН, по данным ООН в результате вооруженного конфликта, уже 2 года продолжаущегося в Сирии, погибли более 70 тысяч человек.