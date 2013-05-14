В Сирии командир повстанцев съел сердце убитого солдата перед камерой

Как сообщаетlenta.ru со ссылкой на CNN, акт каннибализма в исполнении Абу Саккара был записан на видео несколько недель назад. Знакомый повстанца рассказал, что его действия могли быть вызваны тем, что правительственные войска убили, изгнали из домов и бросили в тюрьмы большинство его родственников.

Свои действия Абу Саккар комментирует следующим образом: «Клянусь Аллахом, мы выдерем из вас ваши сердца и съедим их. Вы — псы! Аллах велик!». При этом он советует своим соратникам, сражающимся против правительственных войск в Хомсе, последовать его примеру и поедать сердца и печени врагов.

Как отмечает издание, ранее Абу Саккар воевал в рядах крупной повстанческой организации в Хомсе, однако позднее был оттуда изгнан и организовал собственное подразделение, ведущее бои за стратегически важный город Кусейр, расположенный на границе с Ливаном.

Несмотря на поражения повстанцев на многих фронтах на юге и западе Сирии, Кусейр все еще остается под контролем вооруженной оппозиции, войска Башара Асада и боевики движения «Хизбалла» никак не могут отбить этот город.

В последние месяцы конфликт в Сирии приобрел черты религиозной войны: многие повстанцы-сунниты заявляют, что никогда не смирятся с присутствием на своей земле единоверцев президента — алавитов, которым обещают тотальное истребление. В ответ на это из районов, где алавиты составляют большинство, массово изгоняются сунниты, подозреваемые в симпатиях к восстанию.

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