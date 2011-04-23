Дозу облучения выше нормы получили 30 ликвидаторов на "Фукусиме"

Дозу облучения выше предельной нормы получили уже 30 ликвидаторов аварии на АЭС «Фукусима-1», серьезно пострадавшей после разрушительного землетрясения и цунами 11 марта. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на компанию-оператор АЭС Tokyo Electric Power Co. (TEPCO).

Предельная норма облучения в Японии составляла 100 миллизивертов, однако на первой неделе после аварии на АЭС допустимый уровень радиации был повышен до 250.

Для обычного человека норма радиационного облучения составляет от 1 до 2,5 миллизивертов в год.

Между тем, губернатор префектуры Фукусима Юхей Сато заявил в пятницу, что он больше никогда не позволит компании ТЕРСО продолжать эксплуатировать АЭС «Фукусима-1», сообщает агентство Kyodo.

«Возобновление работ на АЭС невозможно», – заявил Сато в разговоре с президентом ТЕРСО Масатака Шимицу.

После встречи с Сато Шимицу сказал журналистам, что он уйдет в отставку, чтобы таким образом понести ответственность за катастрофу. Дату предполагаемой отставки Шимицу не назвал, однако отметил, что это произойдет, когда это будет возможно, сообщает Газета.ру.

Газета Wall Street Journal на основе проведенного расследования сделала вывод, что к взрывам на АЭС "Фукусима-1" привели действия оператора станции - компании ТЕРСО.

Как утверждает издание, оператор "Фукусимы-1" сознательно не сбрасывал давление в первом реакторе в первые часы после землетрясения 11 марта, что впоследствии привело к повышению концентрации водорода в помещении энергоблока и спровоцировало взрыв.

Причиной такого поведения, пишет The Wall Street Journal, являются правила действий в чрезвычайных ситуациях с угрозой ядерного заражения, принятые в Японии. Согласно им, ТЕРСО пришлось довести давление в реакторе до уровня, вдвое превышающего тот, на который были рассчитаны сдерживающие клапаны. В таком состоянии реактор находился около суток с момента поломки в системе охлаждения.

Возможность такого развития событий подтвердили как американские, так и японские эксперты. Между тем в ТЕРСО утверждают, что давление в реакторах было сброшено тогда, когда это стало возможным - выбросы могли нанести ущерб здоровью жителей окрестных районов.