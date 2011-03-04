ООН: цены на продовольствие достигли исторического максимума

Почему еда во всем мире дорожает так сильно? По данным ООН, к январю этого года цены на продовольствие во всем мире достигли исторического максимума, сообщает Би-би-си.

И это - не сухая статистика. В беднейших странах дорожающее продовольствие грозит политическими потрясениями. В Алжире, Тунисе и других странах уже прокатились демонстрации, в основе которых - гнев по поводу выросших цен на еду.

Как говорят экономисты, отчасти на удорожание повлияла Россия. Закрыв экспорт зерна из-за засухи, она способствовала скачку цен на пшеницу. А они существенно влияют на ценообразование в других категориях пищевых продуктов.

Но нынешний ценовой пик явился стечением нескольких обстоятельств.

Само по себе прекращение поставок из России не подстегнуло бы рост цен так сильно, но наложились другие факторы: пошли вверх цены на нефть, а это означало удорожание удобрений и транспортных расходов; наводнением уничтожена половина урожая в австралийском штате Квинсленд, а он один из крупнейших поставщиков зерна и сахара на мировые рынки; и точно так же как в 2008-м финансовые спекулянты скупали продукты не для потребления, а в расчете на то, что цены поднимутся еще больше.

Как обычно тяжелее всего придется беднейшим странам, ведь там в структуре расходов стоимость еды занимает куда большее место, чем в развитых странах. И на этот раз повышение цен затронуло куда больший ассортимент продуктов, чем три года назад.

К этому надо добавить и соперничество за пригодную для хозяйствования землю между производителями еды и биотоплива.

К середине века население земли достигнет 9 миллиардов, и давление на цены буде сохраняться.