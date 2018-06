Сенату США не хватило 4 голосов, чтобы легализовать геев в армии

Сенат США заблокировал законопроект, отменяющий правило, согласно которому геи и лесбиянки, служащие в американской армии, должны молчать о своей сексуальной ориентации (закон известный как "don`t ask, don`t tell"). Как сообщает Associated Press, в ходе голосования, прошедшего во вторник, 21 сентября, за отмену правила высказались 56 сенаторов при необходимых 60 голосах. "Против" проголосовали 43 человека.

Отмечается, что поддержать отмену правила "не спрашивай, не говори" отказались не только представители Республиканской партии, как ожидалось, но и несколько сенаторов-демократов.

Результаты голосования позволяют в будущем вынести этот вопрос на новое рассмотрение. Однако защитники прав секс-меньшинств опасаются, что после выборов в Конгресс, которые намечены на ноябрь 2010 года, Демократическая партия потеряет часть мест в Сенате, и тогда добиться отмены правила "не спрашивай, не говори" будет еще сложнее.

Правило, предписывающее геям и лесбиянкам, служащим в армии США, не обсуждать свою сексуальную ориентацию ("don`t tell"), а командирам не задавать вопросов на эту тему ("don`t ask"), действует с 1993 года. Борцы за права сексуальных меньшинств добиваются отмены этого правила, считая его дискриминационным.

Инициатива о принятии законопроекта, отменяющего правило, исходила от администрации Барака Обамы.