Девушка, подавшая Литвиненко сашими, ждет смерти (фото)

Ажиотаж с поиском следов полония, охвативший сперва британскую столицу и грозящий вот-вот перекинуться на Москву, все больше напоминает сумасшедший шпионский триллер. После того, как признаки радиационного заражения обнаружились на борту самолетов British Airways, счет жертв истерии пошел на десятки тысяч.

Больше всех, понятно, напуганы официантки суши-бара Itsu на площади Пиккадилли, завсегдатаем которого был Литвиненко. "Это ужасно, - говорит одна из них, молоденькая миловидная полячка 22 лет от роду. - Друзья, которые знают, что я работаю в этом заведении, бояться прикоснуться ко мне, а то вдруг я их заражу". Эла Марек обслуживала русского экс-чекиста в тот самый день, когда он угодил в больницу с симптомами загадочного отравления. Сегодня она и 19 ее сослуживиц дожидаются результатов медицинских тестов.

"Я находилась с ним в непосредственном контакте в тот день, и мне сказали, что это увеличивает риск заражения, - рассказывает девушка. - Я живу в постоянном страхе с тех пор, как по новостям рассказали о нем и о его ужасной смерти. Все кажется настолько нереальным! Только что я шутила и смеялась с товарищами по работе, и вот мне говорят, что нам всем, возможно, грозит смерть от какого-то яда".

Эла признается, что вечером того дня, когда она приносила заказ мистеру Литвиненко, у нее на ноге появилась странная сыпь, которая с тех пор не проходит. Она боится, как бы это не оказалось симптомом отравления. "Каждый день я осматриваю себя в зеркало, проверяю, не появились ли следы контакта с этим веществом", - девушка явно затрудняется выговорить непривычное название редкого химического элемента. По словам Элы, одной из ее подруг, которая регулярно обслуживала таинственного клиента, оказавшегося потом "бывшим русским шпионом", приходится сейчас еще хуже: странная сыпь покрыла все ее лицо, и даже антибиотики ей не помогают. "Она до смерти перепугана - как и все мы".

Утро.ру