Параллельная реальность Владимира Путина

14 декабря президент РФ Владимир Путин собрал журналистов на тринадцатую ежегодную большую пресс-конференцию, чтобы поведать о своих планах на вечное правление (оппозиция-то за 20 лет руководства страной нового «царя» так и не подросла, а не самому же ему «конкурентов воспитывать»). Журналисты, в большинстве своем, хозяина Кремля не подвели: задавали правильные вопросы, получали правильные ответы – про рост экономики, развитие высоких технологий, необходимость улучшения социалки, повышение производительности труда и доходов россиян, сильную армию, влияние на международной арене и т.д.

Вместе с тем, все это действо, сопровождаемое аплодисментами во время особенно «удачных» фраз Путина или выражениями «мы вас любим» как дополнение к задаваемому вопросу, выглядело событием из параллельной реальности.

Уже традиционно Путин постарался забыть о Крыме и крымских татарах

Так, в российском зазеркалье допинговый скандал (Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее), оказывается, раздувается в преддверии президентских выборов в РФ и имеет под собой, по словам Путина, политическую подоплеку. О чем конкретно идет речь, президент РФ, впрочем, не сказал, хотя и признал, что допинг российские спортсмены все-таки принимали. А, чтобы никто не смел усомниться в наличии политической составляющей скандала, напомнил: другие-то страны тоже замараны, их спортсмены тоже допингами балуются, но у них из-за этого почему-то «нет политизированного ажиотажа». Конечно, конечно. Обидели только Россию. Потому что кругом враги.

Параллельная реальность, в которой существует Владимир Путин (и его электорат), очевидна только для тех, кто смотрел на все это со стороны

Кстати, о врагах, которые поставили Россию «в один ряд с КНДР и Ираном, и, в то же время, подталкивают президента [Трампа] к тому, чтобы Россия вместе с вами решала проблемы КНДР и иранской ядерной программы». По версии российского президента, оказывается, это какой-то тотальный заговор конгрессменов и сенаторов как против РФ, так и против, собственно, Трампа (ведь никакого вмешательства России в выборы в США не было, а были обычные рабочие контакты). И, в целом, именно США виноваты в том, что Северная Корея, которая «не видит другого выхода для своего сохранения», возобновила программу ядерного вооружения.

Что же касается «врагов» помельче, то, например, Польша, не впервые требующая от России вернуть, наконец, остатки самолета Ту-154, который разбился в 2010 году под Смоленском, в результате чего погиб и польский президент Лех Качиньский, и остальная польская элита, по словам Путина, должна повзрослеть. Не сказав ни слова о том, когда же самолет вернут полякам, хозяин Кремля разразился речью, что россияне не могут быть виновны в катастрофе и вообще «устали от подобного блефа», что не нужно ничего «накручивать на ровном месте» и строить какие-то «политические домыслы», а достаточно принять, что «мы переживаем вместе с вами», «если есть трагедия, нужно относиться к этому, как к трагедии». Пора, мол, перевернуть эту страницу и развивать отношения.

Естественно, не обошлось и без «украинского вопроса». Уже традиционно Путин постарался забыть о Крыме и крымских татарах, пропустил мимо ушей тот факт, что украинские города, которым довелось хлебнуть «русского мира», но которые были освобождены украинской армией от «братской помощи», живут прекрасной мирной жизнью, а по поводу долгожданного освобождения украинских граждан, которые находятся в плену как ФСБ, так и бандитов из «ЛНР» и «ДНР», заявил, что «нужно сделать добрый шаг навстречу людям», но Украина, мол, затягивает с обменом. Параллельно, он обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений, порассуждал о том, как непросто складываются отношения между Вооруженными силами Украины и «националистическими батальонами», которые ждут-не дождутся, когда же можно будет устроить на Донбассе настоящую резню, посетовал, что у него «сердце кровью обливается» от того, что Украина терпит Саакашвили, и провел краткую лекцию о том, что насильственная русификация Украины хоть и была, но нисколько не повлияла на украинцев, которые никогда не отличались от русских, поэтому «мы – один народ».

Скажете – нелогично? Да. Но, к сожалению, параллельная реальность, в которой существует Владимир Путин (и его электорат), очевидна только для тех, кто смотрел на все это со стороны. Внутренний потребитель речей «дорогого Владимир Владимирыча», давно одурманенный оголтелой пропагандой, вряд ли мог заметить нестыковки в его выступлении и общую нелогичность картины их зазеркального мира.

Татьяна Урбанская