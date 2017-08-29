СМИ узнали, как в Белом доме возникло прозвище Иванки Трамп

Помощники главы Белого дома "за спиной" называют старшую дочь президента США Дональда Трампа и его главного советника Иванку Трамп "старшей дочерью английского короля" ("princess royal" - что буквально можно перевести как "королевская принцесса"), сообщает РБК со ссылкой на журнал ​Vanity Fair.

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Такое прозвище она, по информации издания, получила после того, как временно заняла место своего отца на одной из встреч саммита G20 в Германии этим летом. "Простите, - отреагировал на это теперь уже один из бывших советников Трампа. - Это не королевская семья, а она не ​старшая дочь английского короля", - возмутился он.

С тех пор, по данным Vanity Fair, помощники главы Белого дома привыкли между собой называть Иванку Трамп «старшей дочерью английского короля».

Как сообщал УНИАН, в июле после саммита G20 Трамп заявил, что семья Клинтон доверила бы дочери такую же роль. Однако Челси Клинтон с ним не согласилась.