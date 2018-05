Зятя Трампа попросили подписать российский флаг после его показаний о связях с Россией (видео)

Затя и по совместительству советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера попросили подписать российский триколор, после того, как он дал показания в Сенате. Соответствующее видео опубликовано в Twitter NBC News

Инцидент произошел, когда Кушнер выходил из Сената: из толпы мужчина начал выкрикивать просьбы подписать флаг РФ.

Другие СМИ сообщают, что Кушнеру под ноги бросили флаг РФ.

WATCH: A man asks Jared Kushner to sign a Russian flag as he exits meeting with Senate Intel staff Committee pic.twitter.com/ZgZ7UjdXSU