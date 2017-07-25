Зятя Трампа попросили подписать российский флаг после его показаний о связях с Россией (видео)

15:26, 25 июля 2017
Мир
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Подписать флаг просил неизвестный из толпы, когда Кушнер выходил из Сената.

Джаред Кушнер / REUTERS

Затя и по совместительству советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера попросили подписать российский триколор, после того, как он дал показания в Сенате. Соответствующее видео опубликовано в Twitter NBC News

Инцидент произошел, когда Кушнер выходил из Сената: из толпы мужчина начал выкрикивать просьбы подписать флаг РФ.

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Другие СМИ сообщают, что Кушнеру под ноги бросили флаг РФ.

Как сообщал УНИАН ранее, старший советник Белого дома и зять президента США Джаред Кушнер в подготовленной для выступления в сенате речи заявил, что четыре раза контактировал с представителями России во время президентской кампании и после победы Дональда Трампа.

«У меня не было никакого заговора, и я не знал кого-нибудь в кампании, кто находился бы в сговоре с каким-либо иностранным правительством», — подчеркнул он.

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