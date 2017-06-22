Не захотели "раздражать народ": Госдума разрешила засекречивать данные об имуществе высокопоставленных чиновников
Графу о членах семей также можно редактировать - в том числе и удалять или добавлять информацию о родственниках.
Депутаты Госдумы РФ окончательно приняли законопроект, предложенный Владимиром Путиным, позволяющий засекретить личные данные и информацию об имуществе высокопоставленных чиновников, сообщает "РБК".
Как отмечается в сюжете "ТСН", законопроект позволяет засекретить информацию об имуществе глав Следственного комитета, руководителей Верховного и Конституционного судов, а также патриарха Кирилла.
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Теперь надзор за персональными данными политиков осуществлять государственная охрана.
Графу о членах семей можно редактировать - в том числе и удалять или добавлять информацию о родственниках.
Эксперты из Transparency International (TI) ранее выказали обеспокоенность, что это приведет к исчезновению из всех публичных реестров информации о президенте, премьер-министре, генпрокуроре, руководителе следственного комитета, спикерах обеих палат парламента и председателях Верховного и Конституционного судов, а также сведений об их близких, заявлял замглавы TI Илья Шуманов.
Напомним, ранее одиозный глава российской ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от обязательного для парламентариев декларирования доходов и имущества.
"Вот эти все декларации, мы зачем это делаем? Народ раздражаем...", - сказал тогда российский политик.