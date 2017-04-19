"Народ раздражаем": Жириновский предложил отказаться от декларирования депутатских доходов в РФ

Одиозный глава российской ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от обязательного для парламентариев декларирования доходов и имущества. Об этом сообщила "Лента.ру".

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"Вот эти все декларации, мы зачем это делаем? Народ раздражаем. (…) Зачем лишний раз народу создавать такое впечатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры? Это ровным счетом ничего не дает", — сказал Жириновский, выступая после отчета российского правительства.

Лидер ЛДПР также заявил, что и арестовать тех, "кого нужно", можно и без опубликованной декларации: "Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. Вы знаете, кого надо арестовывать, арестовывайте без деклараций".

Издание отмечает, что Жириновский занял первое место по величине доходов за 2016 год среди руководителей думских фракций — он заработал более 79 миллионов рублей. По итогам 2015-го депутат задекларировал доход в 5,3 миллиона рублей.

В 2013 году он не указал в декларации доходы жены, оправдав это тем, что у них "церковный" брак, не предполагающий документов.