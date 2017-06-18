В одном из торговых центров столицы Колумбии прогремел взрыв, есть жертвы (видео)

04:06, 18 июня 2017
Мир
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Одна женщина погибла, 11 человек пострадали.

twitter.com/teleSURtv

По меньшей мере один человек погиб, еще 11 пострадали в результате взрыва в субботу в торговом центре Centro Andino в столице Колумбии, Боготе. Об этом сообщил мэр города Энрике Пеньялоса в своем Twitter.

"Испытываю боль от подлого террористического нападения в Centro Andino", - написал мэр. По его данным, одна женщина погибла, 11 человек пострадали.

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Как сообщает El Tiempo, взрыв произошел в туалете на втором этаже.

Ранее в Китае семь человек погибли и 59 пострадали в результате взрыва у входа в детский сад. Взрыв в детском саду Китая устроил смертник.

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Теги: #взрыв в Боготе#взрыв в Колумбии