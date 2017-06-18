В одном из торговых центров столицы Колумбии прогремел взрыв, есть жертвы (видео)
Одна женщина погибла, 11 человек пострадали.
По меньшей мере один человек погиб, еще 11 пострадали в результате взрыва в субботу в торговом центре Centro Andino в столице Колумбии, Боготе. Об этом сообщил мэр города Энрике Пеньялоса в своем Twitter.
BREAKING: Explosion kills one, injures at least 11 at the Andino shopping center in #Bogota. Mayor confirms that the event is terror-related pic.twitter.com/vD3Eof9t8b— Tennessee (@TEN_GOP) June 18, 2017
"Испытываю боль от подлого террористического нападения в Centro Andino", - написал мэр. По его данным, одна женщина погибла, 11 человек пострадали.
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Как сообщает El Tiempo, взрыв произошел в туалете на втором этаже.
Ранее в Китае семь человек погибли и 59 пострадали в результате взрыва у входа в детский сад. Взрыв в детском саду Китая устроил смертник.