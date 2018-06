В одном из торговых центров столицы Колумбии прогремел взрыв, есть жертвы (видео)

По меньшей мере один человек погиб, еще 11 пострадали в результате взрыва в субботу в торговом центре Centro Andino в столице Колумбии, Боготе. Об этом сообщил мэр города Энрике Пеньялоса в своем Twitter.

BREAKING: Explosion kills one, injures at least 11 at the Andino shopping center in #Bogota. Mayor confirms that the event is terror-related pic.twitter.com/vD3Eof9t8b