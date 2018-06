В Бирмингеме украли приквел к "Гарри Поттеру"

В результате кражи со взломом в Бирмингеме исчез приквел к эпопее о Гарри Поттере, который Джоан Роулинг написала на почтовой открытке, пишет Русская служба ВВС.

Текст был написан карандашом на обеих сторонах открытки формата А5 девять лет назад и продан на аукционе за 25 тысяч фунтов.

У этого приквела нет названия. В тексте рассказывается об отце Гарри Джеймсе Поттере и его крестном отце Сириусе Блэке, действие происходит за три года до рождения Гарри Поттера.

Читайте такжеПьеса о Гарри Поттере стала самой продаваемой книгой в Британии за 10 лет

Текст и ювелирные украшения были украдены в период с 13 по 24 апреля, заявили в полиции Западного Мидленда.

Полиция выпустила специальное заявление с просьбой сообщать любую информацию, связанную с этим преступлением.

"Единственные люди, заинтересованные в покупке этого текста, это настоящие фанаты Гарри Поттера", - уточнили в полиции.

An untitled prequel to the wildly popular Harry Potter books has been stolen in a robbery in the UK, authorities say https://t.co/XVYxiLlmnCpic.twitter.com/X8UED0Pqv6