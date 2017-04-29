В ЕС определились с генеральной линией на переговорах с Британией по Brexit

Европейский Союз определил и обнародовал генеральную линию на переговоры с Великобританией относительно ее выхода из состава сообщества (Brexit).

Соответствующий документ был распространен сегодня в Брюсселе в рамках специального саммита ЕС.

«Во время этих переговоров ЕС будет удерживать единство и действовать с целью достижения результата, который является справедливым для всех государств-членов, в интересах их граждан», - говорится в документе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, лидеры государств и правительств стран Евросоюза за четыре минуты единодушно утвердили генеральную линию на переговоры относительно выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом президент Европейского совета Дональд Туск сообщил сегодня в Брюсселе после специального саммита ЕС по Brexit.

«Я хотел бы подчеркнуть, что было единство всех 27 (представителей стран ЕС) относительно генеральной линии наших переговоров с Великобританией», - сказал Туск.

При этом он отметил, что участники саммита приняли документ за четыре минуты.

Туск отметил единство 27 государств-членов и институтов ЕС, что «дает сильный политический мандат на эти переговоры».

«Мы едины не только по содержанию, но и по методу ведения этих переговоров», - добавил президент Евросовета.

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В ЕС отметили, что генеральная линия определяет рамки переговоров, в соответствии со статьей 50 Договора о ЕС, а также общие позиции и принципы, на которых представители Евросоюза будут проводить переговоры. В ходе переговоров генеральная линия и директивы для переговоров могут быть изменены.

В разделе «Основные принципы» указано, что ЕС подтверждает намерение в будущем быть с Британией близкими партнерами.

«Любое соглашение с Великобританией будет базироваться на балансе прав и обязательств», - отмечается в документе.

Относительно внутреннего рынка в ЕС считают, что сохранение его целостности исключает участие, которая базируется на секторальном подходе.

«Не член ЕС, который не живет в соответствии с принципами стран-членов, не может иметь одинаковые права и получать такие же выгоды, как государство-член. В связи с этим ЕС приветствует признание правительством Великобритании того факта, что четыре свободы внутреннего рынка являются неделимыми и что не будет никакого «выбора самых вкусных кусочков», - говорится в документе.

Вместе с этим указывается, что ЕС готов инициировать работу по разработке амбициозного соглашения о свободной торговле с Британией.

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Кроме того, в документе отмечается, что «не будет никаких отдельных переговоров между отдельными государствами-членами и Великобританией».

Также определено, что переговоры будут проходить в два этапа.

Во время первого этапа их участники должны добиться как можно больше ясности и законодательной определенности для граждан, бизнеса, заинтересованных сторон и международных партнеров в вопросе немедленного эффекта выхода Великобритании из ЕС, урегулировать этот процесс и уход от всех прав и обязательств. Во время второго этапа переговоров должно быть определено понимание рамок будущих отношений ЕС с Британией. В ходе переговоров также могут рассматриваться переходные соглашения.

Два года, предусмотренные согласно статье 50 Лиссабонского соглашения на процедуру согласования выхода страны из ЕС, истекают 29 марта 2019 года.

Фундаментальным аспектом для ЕС в генеральных линиях названы права граждан стран-членов жить, работать или учиться в любой стране ЕС.

Также констатируется, что Brexit повлияет на бизнес.

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«Переговоры должны предотвратить возникновение законодательного вакуума. Единое финансовое урегулирование должно гарантировать, что ЕС и Великобритания придерживаются обязательств, взятых за весь период пребывания Британии в ЕС», - подчеркивается в документе.

Кроме того, в ЕС подчеркнули, что после Brexit любое соглашение между ЕС и Британией не может применяться к территории Гибралтара без согласования между Великобританией и Испанией.