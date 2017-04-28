Все за одного: ободренный ЕС объединился против Великобритании из-за "брексита" - Bloomberg

Об этом пишет Иэн Вишарт в статье "Все за одного: ободренный ЕС объединился против Великобритании из-за "брексита", опубликованной на сайте Bloomberg.

Субботний саммит в Брюсселе организован исключительно для обсуждения выхода Британии из блока. Он послужит сценой для правительств ЕС, которые Британия покидает, они обсудят единство и смогут предостеречь британских чиновников от усугубления разногласий в надежде добиться лучшей сделки после выхода.

Ободренный поражением антиевропейских сил в Нидерландах и подъемом Эммануэля Макрона во Франции, блок все больше уверен в том, что он может говорить как единое целое на переговорах с Великобританией. Это укрепило бы его позицию на переговорах, в то время как ЕС стремится сохранить региональную стабильность и позаботиться о том, чтобы другие страны не последовали примеру Британии.

"В отличие от большинства заявлений глав государств ЕС, в эту субботу в отношении "брексита" значительных расхождений не будет", - сказал в своем докладе клиентам Муджтаба Рахман, управляющий директор Eurasia Group. "Государства-члены невероятно едины".

Премьер-министр Британии Тереза ​​Мэй в четверг сообщила, что знает, с чем ей предстоит столкнуться, когда сказала, что остальная часть ЕС "будет настроена против нас". Она попросила избирателей поддержать ее консервативную партию на выборах в июне, чтобы предоставить ей "самую сильную позицию".

Неспособность усугубить раскол между странами ЕС не позволит правительству Мэй получить легкий "развод" и новую торговую сделку, к которой она стремится. Остальные члены ЕС настроены отстаивать основные линии переговоров, проект которых требует от Британии оплатить неустойку в связи с выходом, и обозначить возможное торговое соглашение, менее амбициозное, чем хочет Мэй.

Общая позиция

На этой неделе британский секретарь по "брекситу" Дэвид Дэвис отрицал попытку "разделять и властвовать" на том основании, что единство ЕС позволяет быстро урегулировать ситуацию, но появились признаки того, что Британия пытается найти союзников. Она пыталась (но не смогла) провести неофициальные беседы с администрацией канцлера Германии Ангелы Меркель и предоставила послам по всей Центральной и Восточной Европе более высокий статус и увеличила штат.

В прошлом месяце Мэй предупредила, что неспособность найти общий язык может ослабить "сотрудничество в борьбе с преступностью и терроризмом", но дипломаты сочли это очередной попыткой подорвать решимость блока.

Должностные лица ЕС делают ставку на те же принципы. По словам одного из дипломатов региона, правительства находятся "в полной боевой готовности", в попытке перехватить отдельные страны.

"Европейское единство подвергнется проверке на прочность", - заявил во вторник в Вене австрийский канцлер Кристиан Керн. "Ясно, что стратегия Британии будет заключаться в попытке разделить Европу посредством двусторонних переговоров с некоторыми странами".

Поиск соглашения

Одна из причин этого заключается в том, что ЕС редко бывает единым, часто он приходит к соглашению в последнюю минуту только после недель торгов, а затем на основе консенсуса, и вовсе не единогласия. Годы переговоров о том, как справляться с финансовыми проблемами Греции и повторные раунды о бюджете, говорят о традиционной политике балансирования Брюсселя.

"Брексит" отличается тем, что он представляет угрозу общему благу 27 оставшихся стран ЕС. Если Британии разрешить выйти на выгодных условиях, появится риск того, что евроскептическое настроение вспыхнет в другой стране блока, угрожая стабильности и, возможно, существованию послевоенного проекта.

Чиновники ЕС до сих пор держались твердо. Они отвергли предложения британцев о проведении внеочередных переговоров перед тем, как приводить в действие статью 50, и министр иностранных дел Британии Борис Джонсон в четверг признал, что также была отклонена попытка британцев решить вопрос о правах граждан.

"Наша позиция определяется интересами 27 [стран]", - заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс журналистам в четверг на встрече национальных министров в Люксембурге. Впервые с момента присоединения Соединенного Королевства к ЕС в 1973 году официальные переговоры на уровне министров ЕС состоялись без представителя Великобритании.

Ощущение того, что подготовка к переговорам на континенте проходит без препятствий, также подчеркивает то, с какими трудностями столкнется Британия.

Разработка основных принципов

Формулировки в проекте основных принципов были ужесточены в ходе нескольких раундов пересмотра, с тех пор, как президент ЕС Дональд Туск распространил первые наброски в прошлом месяце. Франция получила возможность выдвинуть отдельные требования, чтобы финансовые услуги были исключены из будущей торговой сделки, в то время как Польша и Венгрия получили поддержку в требовании гарантий того, что граждане ЕС в Британии смогут получить британское гражданство через пять лет. Нидерланды и Австрия входят в группу стран, которые хотят гарантий того, что ЕС подтолкнет Британию к выполнению обязательств по выплате долга ЕС до конца 2020 года – почти через два года после выхода Британии.

В своем пригласительном письме на саммит в субботу, Туск заявил, что лидеры блока должны согласиться, что Великобритания обязана соблюдать "все финансовые обязательства". Глава Евросовета также подчеркнул важность "поэтапного подхода" к переговорам, подтвердив, что будущие отношения с Великобританией не будут обсуждаться до тех пор, "пока мы не достигнем достаточного прогресса по основным вопросам, связанным с выходом Соединенного Королевства".

Еще один признак того, насколько тяжело может быть Мэй, появился в четверг, когда канцлер Ангела Меркель заявила, что ЕС вступает в "очень сложные" переговоры с сильным ощущением единства, и интересы блока будут на первом месте".

"Вы можете подумать, что все это очевидно, но, к сожалению, я должна сформулировать это в столь четких выражениях, потому что у меня такое чувство, что у некоторых в Британии по-прежнему есть иллюзии в отношении этого", - сказала Меркель.

Вскоре она может получить поддержку Макрона, если он выиграет выборы во Франции 7 мая, против евроскептической Марин Ле Пен. Макрон сказал в феврале, что будет "довольно жестким" в отношении Британии, "потому что мы должны сохранить остальную часть Европейского Союза".

Внутренние разногласия

Тем не менее, дипломаты ЕС признали, что в ходе переговоров могут возникнуть внутренние разногласия. Уже существуют разногласия по поводу того, что является "достаточным прогрессом" в отношении финансовых обязательств Британии и прав граждан, которого необходимо достичь до начала переговоров по торговому соглашению.

Премьер-министры Нидерландов, Дании и Ирландии после переговоров 21 апреля заявили, что торги по поводу законопроекта не должны слишком надолго откладывать переговоры о торговле. "Чем скорее, тем лучше", - сказал Марк Рютте, добавив, что некоторые вопросы не должны отвлекать внимание от других.

Большинство стран ЕС предлагают забрать к себе расположенные в Британии Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейскую службу банковского надзора, и споры по поводу добычи после "брексита" могут усугубить напряженность. EMA, которая контролирует безопасность лекарств, продаваемых в ЕС, принесет 1 миллиард евро (1,1 миллиарда долларов) экономике страны-победителя, сообщил в четверг канцлер Австрии Керн.

ЕС также обеспокоен тем, что Британия может "подкупить" более бедных членов обязательствами по расходам и обороне. Также, вероятно, будут споры о том, как заполнить дыру в бюджете ЕС, которую откроет выход Британии.

"Кризис непременно будет – все не может пройти гладко", - заявил в четверг министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. "Мы должны быть осторожными, оставаться едиными, и убедиться, что нас нельзя разделить".