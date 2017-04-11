Послы ЕС не будут обсуждать завтра санкции против российских военных из-за их действий в Сирии – журналист

12:43, 11 апреля 2017
Мир
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Послы ЕС не планируют об этом говорить на встрече 12 апреля.

Вопрос санкций не будут касаться на встрече представителей ЕС / shutterstock.com

Послы Евросоюза не будут рассматривать завтра, 12 апреля, вопрос о введении санкций против военных РФ в связи с их действиями в Сирии. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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«Санкции ЕС в отношении российских военнослужащих из-за событий в Сирии не будут обсуждаться на завтрашней встрече еврокомиссаров», - написал он.

Как сообщал УНИАН ранее, на встрече министров иностранных дел G7 в Италии обсудят введение дальнейших санкций против высокопоставленных сирийских и российских военных деятелей. Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон.

"Мы будем обсуждать возможность введения дальнейших санкций. Они коснутся нескольких сирийских военных деятелей и некоторых российских военных, которые были привлечены к сирийской кампании", - сказал Джонсон.

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Теги: #Россия#санкции#Евросоюз#Сирия