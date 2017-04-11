Послы ЕС не будут обсуждать завтра санкции против российских военных из-за их действий в Сирии – журналист

Послы Евросоюза не будут рассматривать завтра, 12 апреля, вопрос о введении санкций против военных РФ в связи с их действиями в Сирии. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Читайте такжеРоссия знала о подготовке химической атаки в Сирии – AP

«Санкции ЕС в отношении российских военнослужащих из-за событий в Сирии не будут обсуждаться на завтрашней встрече еврокомиссаров», - написал он.

EU sanctions on military personnel from #Russia over events in #Syria will not be discussed when EU ambs meet tomorrow. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 11, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, на встрече министров иностранных дел G7 в Италии обсудят введение дальнейших санкций против высокопоставленных сирийских и российских военных деятелей. Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон.

"Мы будем обсуждать возможность введения дальнейших санкций. Они коснутся нескольких сирийских военных деятелей и некоторых российских военных, которые были привлечены к сирийской кампании", - сказал Джонсон.