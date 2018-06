WikiLeaks сообщила о наличии тысяч документов на Ле Пен и Фийона

Об этом WikiLeaks сообщает в своем Twitter.

Детали содержания документов не раскрываются, сообщается только об их количестве. В частности, в отношении Ле Пен организация имеет 1138 документов, а в отношении Фийона – 3630.

From our archives: 1,138 documents on French presidential candidate Marine Le Pen https://t.co/mnvzibm2YXpic.twitter.com/v5JXrz1FO9