WikiLeaks сообщила о наличии тысяч документов на Ле Пен и Фийона

11:41, 01 февраля 2017
Мир
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Международная организация WikiLeaks, которая специализируется на обнародовании секретных данных, заявила о наличии в ее распоряжении нескольких тысяч документов, что имеют отношение к кандидатам в президенты Франции Марин Ле Пен и Франсуа Фийона.

Франсуа Фийон / REUTERS

Об этом WikiLeaks сообщает в своем Twitter.

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Детали содержания документов не раскрываются, сообщается только об их количестве. В частности, в отношении Ле Пен организация имеет 1138 документов, а в отношении Фийона – 3630.

Как сообщал УНИАН, французское издание Le Canard Enchaine ранее сообщило, что Пенелоп Фийон заработала около 500 тысяч евро, работая в качестве помощника своего мужа в парламенте.

Кандидат в президенты Франции, экс-премьер Франсуа Фийон отверг выдвинутые против него обвинения в создании фиктивного рабочего места и незаконной выплате своей жене 500 тысяч евро в течение нескольких лет из средств парламентского фонда.

В конце января он предоставил прокуратуре документы, которые должны свидетельствовать о том, что его жена Пенелоп действительно работала его помощником, а не просто получала зарплату.

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Теги: #Wikileaks#Ле Пен#Фийон