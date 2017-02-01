WikiLeaks сообщила о наличии тысяч документов на Ле Пен и Фийона

Об этом WikiLeaks сообщает в своем Twitter.

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Детали содержания документов не раскрываются, сообщается только об их количестве. В частности, в отношении Ле Пен организация имеет 1138 документов, а в отношении Фийона – 3630.

From our archives: 1,138 documents on French presidential candidate Marine Le Pen https://t.co/mnvzibm2YXpic.twitter.com/v5JXrz1FO9 — WikiLeaks (@wikileaks) 1 февраля 2017 г.

3,630 documents from our archives on French presidential candidate François Fillon https://t.co/ENIXZlecompic.twitter.com/fFWMNS3KHD — WikiLeaks (@wikileaks) 1 февраля 2017 г.

Как сообщал УНИАН, французское издание Le Canard Enchaine ранее сообщило, что Пенелоп Фийон заработала около 500 тысяч евро, работая в качестве помощника своего мужа в парламенте.

Кандидат в президенты Франции, экс-премьер Франсуа Фийон отверг выдвинутые против него обвинения в создании фиктивного рабочего места и незаконной выплате своей жене 500 тысяч евро в течение нескольких лет из средств парламентского фонда.

В конце января он предоставил прокуратуре документы, которые должны свидетельствовать о том, что его жена Пенелоп действительно работала его помощником, а не просто получала зарплату.