Во Франции "друга Путина" Фийона обвинили в незаконной выплате жене 500 тысяч евро (видео)

Как утверждает издание Le Canard Enchaine, Фийон в течение нескольких лет выплатил своей жене Пенелопе €500 тыс., фиктивно оформив ее своим помощником в Национальном собрании. По данным еженедельной газеты, супруга Фийона не выполнила какой-либо конкретной работы на том посту, на котором числилась в период 1992-2002 годов, передает ТАСС.

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Как сообщается, супруга кандидата в президенты получала в месяц от €6,9 тыс. до €7,9 тыс. Также ей была выплачена крупная сумма в 2012 году, когда Фийон ушел с поста премьер-министра. Кроме того, она получала также €5 тыс. в месяц в период с мая 2012 года по декабрь 2013 от журнала Revue des Deux Mondes, владелец которого является давним другом Франсуа Фийона.

"Необходимо, чтобы Франсуа Фийон в самое ближайшее время сделал все необходимые разъяснения в этой связи", - заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру.

Публикация сообщений о предполагаемой виновности Фийона в расхищении государственно-административных средств вызвала сильный резонанс во французском обществе. Всего пару недель назад кандидату в президенты пришлось оправдываться после того как СМИ выдвинули в его адрес обвинения в получении нелегальных доходов через принадлежащую ему консалтинговую компанию.

СМИ напоминают также о том, что Фийон в своей предвыборной программе активно выступает на "прозрачность" политической деятельности и за резкое сокращение трат государственно-административного аппарата, предлагая уволить с этой целью не менее 500 тыс. служащих.

Отметим, Фийон представляет французских консерваторов из партии "Республиканцы", которые выступают за усиление сотрудничества с Россией, в том числе по Сирии. Он неоднократно критиковал президента Франсуа Олланда за его жесткую позицию в отношении России.