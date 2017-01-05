В WikiLeaks объявили о вознаграждении в $30 000 за пропавшие данные с перепиской Клинтон
Скандальная организация WikiLeaks, специализирующаяся на утечках секретной информации и ее дальнейшей публикации на своем сайте, объявила об увеличении вознаграждения до 30 тысяч долларов за информацию о пропавших данных с перепиской экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
Об этом говорится в заявлении организации в твиттере.
«Мы увеличили вознаграждение за перехват или распространение уничтоженной чиновниками администрации Обамы информации (относительно переписки Хиллари Клинтон – ред.) до $ 30 000», – говорится в сообщении.
We increased the reward for the arrest or exposure of Obama admin officials destroying info to $30,000, thanks to a donor stepping forward.— WikiLeaks (@wikileaks) 4 января 2017 г.
В WikiLeaks поблагодарили спонсоров за возможность увеличения вознаграждения.
Как известно, ранее организация обещала 20 тысяч долларов за данную информацию.
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Ранее сайт WikiLeaks заявил, что, вероятно, из Управления национальных архивов и учетных документов США пропал жесткий диск с информацией об электронной переписке экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
В Wikileaks отметили, что жесткий диск пропал еще 24 марта 2016 года.