В WikiLeaks объявили о вознаграждении в $30 000 за пропавшие данные с перепиской Клинтон

Об этом говорится в заявлении организации в твиттере.

«Мы увеличили вознаграждение за перехват или распространение уничтоженной чиновниками администрации Обамы информации (относительно переписки Хиллари Клинтон – ред.) до $ 30 000», – говорится в сообщении.

We increased the reward for the arrest or exposure of Obama admin officials destroying info to $30,000, thanks to a donor stepping forward.