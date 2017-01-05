В WikiLeaks объявили о вознаграждении в $30 000 за пропавшие данные с перепиской Клинтон

Об этом говорится в заявлении организации в твиттере.

«Мы увеличили вознаграждение за перехват или распространение уничтоженной чиновниками администрации Обамы информации (относительно переписки Хиллари Клинтон – ред.) до $ 30 000», – говорится в сообщении.

We increased the reward for the arrest or exposure of Obama admin officials destroying info to $30,000, thanks to a donor stepping forward. — WikiLeaks (@wikileaks) 4 января 2017 г.

В WikiLeaks поблагодарили спонсоров за возможность увеличения вознаграждения.

Как известно, ранее организация обещала 20 тысяч долларов за данную информацию.

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Ранее сайт WikiLeaks заявил, что, вероятно, из Управления национальных архивов и учетных документов США пропал жесткий диск с информацией об электронной переписке экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

В Wikileaks отметили, что жесткий диск пропал еще 24 марта 2016 года.