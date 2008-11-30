$11 миллиардов выручки и смерть трех человек - итоги «черной пятницы»

Сотрудник торговой сети Wal-Mart был затоптан насмерть в одном из супермаркетов в штате Нью-Йорк, пытаясь сдержать ворвавшуюся в торговый зал толпу.

Еще двое покупателей в Калифорнии выстрелили друг в друга, предположительно, не поделив игрушки. Тем не менее, американские СМИ оптимистично оценили начало праздничного шопинга - несмотря на экономическую депрессию, "черная пятница" продемонстрировала рост продаж на 3% по сравнению с соответствующим днем прошлого года. Возможно, это стало результатом небывалых скидок - в некоторых магазинах цены на товары были снижены на 75%.Покупателями в этот день стали почти 130 миллионов человек, повышенной активностью отличились жители южных штатов. Начало праздничного шопинга показало, что особым спросом пользуются электроника, текстиль, ювелирные украшения средней ценовой ниши и дорогие игрушки.

Национальная федерация ритейлеров ожидает, что в начавшийся сезон распродаж американцы, несмотря на экономический кризис, потратят 470 миллиардов долларов. Однако есть и менее оптимистичные прогнозы, в соответствии с которыми спад потребительской активности по сравнению с прошлогодним сезоном скидок может составить от 1% до 6-8%. Название начала сезона скидок прижилось в 1960-е годы из-за пробок на дорогах, возникающих, когда вся страна движется к молам и супермаркетам, обуреваемая жаждой выгодных покупок и приобретения рождественских подарков.

Эхо Москвы