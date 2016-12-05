Трамп предупредил компании США о "дорогостоящей ошибке" переноса производства за границу

03:21, 05 декабря 2016
Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп предупредил американские компании о "дорогостоящей ошибке" переноса производства в другие страны.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Увольнение рабочих, постройка фабрик и заводов в других странах и убеждение, что можно продавать свою продукцию назад в США без последствий и расплаты, - неверно. Пожалуйста, будьте заблаговременно предупреждены, перед тем как сделать очень дорогостоящую ошибку. США открыты для бизнеса", - написал Трамп.

По его словам, американские компании в случае переноса бизнеса за пределы США будет ждать 35-процентный налог на их продукцию на границе, при этом американские компании могут перемещать бизнес по всем 50 штатам без дополнительного налогового обременения и тарифов.

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Отметим, что Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно подвергал критике систему, при которой американские компании увольняют рабочих и переносят производство за пределы США.

Инаугурация Трампа планируется 20 января 2017 года.

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Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что полностью оставляет бизнес, поскольку хочет сосредоточиться на президентской должности и избежать конфликта интересов. Он пообещал провести 15 декабря пресс-конференцию и рассказать подробнее о своем решении.

Справка. Трамп является президентом строительного конгломерата Trump Organization и основателем компании Trump Entertainment Resorts, которая специализируется на игорном и гостиничном бизнесе. В 1996—2015 годах был владельцем конкурса красоты "Мисс США".

В рейтинге журнала Forbes в 2016 году состояние Трампа оценивается в 3,7 млрд долларов (113-е место в рейтинге США).

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