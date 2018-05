Трамп предупредил компании США о "дорогостоящей ошибке" переноса производства за границу

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Увольнение рабочих, постройка фабрик и заводов в других странах и убеждение, что можно продавать свою продукцию назад в США без последствий и расплаты, - неверно. Пожалуйста, будьте заблаговременно предупреждены, перед тем как сделать очень дорогостоящую ошибку. США открыты для бизнеса", - написал Трамп.

The U. S. is going to substantialy reduce taxes and regulations on businesses, but any business that leaves our country for another country, — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2016

fires its employees, builds a new factory or plant in the other country, and then thinks it will sell its product back into the U. S. ...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2016

По его словам, американские компании в случае переноса бизнеса за пределы США будет ждать 35-процентный налог на их продукцию на границе, при этом американские компании могут перемещать бизнес по всем 50 штатам без дополнительного налогового обременения и тарифов.

without retribution or consequence is WRONG! There will be a tax on our soon to be strong border of 35% for these companies ...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2016

Отметим, что Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно подвергал критике систему, при которой американские компании увольняют рабочих и переносят производство за пределы США.

Инаугурация Трампа планируется 20 января 2017 года.

Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что полностью оставляет бизнес, поскольку хочет сосредоточиться на президентской должности и избежать конфликта интересов. Он пообещал провести 15 декабря пресс-конференцию и рассказать подробнее о своем решении.

Справка. Трамп является президентом строительного конгломерата Trump Organization и основателем компании Trump Entertainment Resorts, которая специализируется на игорном и гостиничном бизнесе. В 1996—2015 годах был владельцем конкурса красоты "Мисс США".

В рейтинге журнала Forbes в 2016 году состояние Трампа оценивается в 3,7 млрд долларов (113-е место в рейтинге США).