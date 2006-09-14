В туркменской тюрьме скончалась журналистка ”Радио Свобода” (фото)

В Туркмении скончалась в тюрьме корреспондент "Радио Свобода" Огульсапар Мурадова, сообщает радиостанция. 58-летняя журналистка была арестована в июне, в августе ее приговорили к шести годам заключения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. А в четверг родственников Мурадовой вызвали в морг для официального опознания. Причина смерти пока неизвестна.

Международные правозащитники неоднократно выражали крайнюю озабоченность судьбой Мурадовой. По данным правозащитников, туркменские следователи применяли к ней психотропные средства, пытаясь вынудить ее сознаться в "подрывной деятельности". Адвокатов к сотруднице "Радио Свобода" не допускали.

Лента.ру